龔明鑫看經濟成長 見證百年最好時刻

經濟部部長龔明鑫昨出席工總「第八十屆工業節慶祝大會」致詞表示，今年全年經濟成長率有望創下至少卅九年新高，並預期「一定會超越百分之十二點七、甚至會更高」，不只是過去五十年來最好，可能也是未來五十來最好，「大家可能都見證了百年最好時刻也說不一定」。

龔明鑫表示，今年前三季經濟成長率都達百分之十四點二二，最後一季只要維持，可望能超過百分之十二點七。他也表示，雖然今年經歷了一些挑戰，包含中東戰爭、烏俄戰爭，但是只要產業界與政府站在一起，他都不害怕、相信都能共同面對。

他也強調，台灣的經濟成長，不見得是都是由ＡＩ帶動。九月以來，包含機械、石化等產業，也都有兩位數成長，傳統產業更找到在國際上發展的利基與機會。相信只要政府與民間共同合作，「明年也會是好年冬」。

行政院院長卓榮泰致詞表示，在高科技產業帶動下，百工百業共同打拚出亮眼成績，政府現階段要做的不僅是把經濟成長的數據往上加，而是要將ＡＩ發展的成果，「除以百工百業」，讓經濟果實普及全民、與百工百業共享。如何均衡台灣、均衡百工百業，政府現在正在持續努力的。

工總理事長潘俊榮則表示，今年迎來卅九年未見的經濟成長榮景，過去卅九年來，國內生產毛額（ＧＤＰ）沒有那麼好過，但也呼籲政府不要忘記傳統產業是台灣的基礎，一定要照顧。

潘俊榮表示，台灣產業也要與政府綁在一起，傳統產業雖然無法與現在發展正熱的ＡＩ同行，但是能在後面抬轎，更喊話台灣五十年以上的房子都要拆掉，除了更加安全以外，更能帶動傳統產業再次起飛。

潘俊榮並再次喊話政府，政府應積極引導傳統產業與ＡＩ共舞，讓兩者在發展道路上同行，切莫讓傳統產業在數位浪潮中落了隊。