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央行：國家主權基金動用外匯存底 須有對價
國發會正規劃國家主權基金，預計今年底前提出專法草案，資金來源也研議部分透過央行外匯存底有償撥用。不過據央行回覆立委立場，外匯存底不能直接撥出美元供主權基金投資，必須有新台幣對價，透過外匯市場或向央行換取外幣，否則在央行的理解中等同央行直接投資主權基金。
據央行先前立場，外匯存底與主權基金投資目的完全不同。央行管理外匯存底，首要考量是流動性，其次是安全性，最後才是收益性，因此投資標的須具備高度流動性，例如美國公債等。
但主權基金投資目標主要在追求長期收益，投資範圍可能涵蓋股票、不動產及企業股權等，承擔的市場風險相對較高。
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