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連15紅！證交稅寫最強10月 中央總稅收全年超徵上看600億

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部統計處11日公布前十月總稅收4.1兆元，年增25.8％，主要由證交稅、營所稅及營業稅貢獻。 聯合報系資料照
財政部統計處11日公布前十月總稅收4.1兆元，年增25.8％，主要由證交稅、營所稅及營業稅貢獻。 聯合報系資料照

財政部統計處昨（11）日公布前十月總稅收4.1兆元，年增25.8％，主要由證交稅營所稅營業稅貢獻。其中10月證交稅入帳523億元，是歷年同月新高，年增72.6％，寫下連15紅。

財政部統計至10月，已提前達成全年預算目標稅目包含遺產稅、贈與稅、印花稅、房屋稅及營所稅。證交稅前十月累計5,583億元、寫同期新高，年增高達1.4倍，但因立法院大幅調高年度預算目標，加上近來股市震盪，全年能否達標仍待觀察。

展望全年稅收，財政部統計處副處長劉訓蓉表示，有利因素是今年上市櫃公司股利發放年增7.7％，將陸續反映在綜所稅扣繳稅款，但台股走勢牽動證交稅收，另外與房市、車市分別連動的土增稅、奢侈稅，今年達成預算目標的機率較低，整體仍待觀察。

劉訓蓉表示，若採用近三年高低標水準，再以新版財劃法中央、地方獲配比率來初步預估，預期今年全國稅收將高出預算數（超徵）1,100億元至1,600億元，其中中央部分估將高出預算數300億元至600億元，地方政府估將高出預算數700億元至1,000億元。

據統計，10月稅收創同月新高稅目包含綜所稅、營所稅、證交稅、期交稅，及總稅收；前十月累計稅收寫同期新高稅目則有關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、房屋稅、印花稅，及總稅收。

證交稅方面，10月台股轉為價跌量增，上市櫃日均成交值為1兆1,210億元，終止連三月下滑走勢，年增78.9％，但受連假與颱風假影響，交易日數減少，證交稅實徵淨額月減至523億元，但年增72.6％，已連15月正成長。累計至10月證交稅達5,583億元，續創歷年同期新高，年增幅1.4倍。

證交稅 營所稅 營業稅 稅收 財政部

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