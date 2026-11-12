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經長：今年經濟成長一定超越12.7% 至少創39年新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
工總工業節慶祝大會昨天在台北國際會議中心舉行，行政院長卓榮泰（左四）、海基會董事長蘇嘉全（左起）、金仁寶集團總裁許勝雄、工總理事長潘俊榮、經濟部長龔明鑫等出席，共同主持慶祝儀式。記者曾學仁／攝影
工總工業節慶祝大會昨天在台北國際會議中心舉行，行政院長卓榮泰（左四）、海基會董事長蘇嘉全（左起）、金仁寶集團總裁許勝雄、工總理事長潘俊榮、經濟部長龔明鑫等出席，共同主持慶祝儀式。記者曾學仁／攝影

行政院長卓榮泰昨（11）日表示，在高科技產業帶動下，百工百業打拚出亮眼成績，現在是中華民國最好的時代，經濟部長龔明鑫表示，今年經濟成長率可望創至少39年新高，「一定超越12.7％、甚至更高」。

卓榮泰、龔明鑫昨日出席工總「第80屆工業節慶祝大會」。龔明鑫表示，今年全年經濟成長率至少創下1987年以來、近39年新高，甚至一定會超越12.7％。因為前三季經濟成長率都達14.22％，最後一季只要維持，可望能超過12.7%，將是過去50年來最好、甚至是未來50年最好，「我們可能將見證100年來最好的成績。」

他也表示，雖然今年經歷了一些挑戰，包含中東戰爭、俄烏戰爭，但是只要產業界與政府站在一起，他都不害怕、相信都能共同面對。

龔明鑫也強調，台灣的經濟成長，不見得是都是由AI帶動。9月以來，包含機械、石化等產業，也都有兩位數成長，傳統產業更找到在國際上發展的利基與機會。相信只要政府與民間共同合作，「明年也會是好年冬」。

卓榮泰致詞時表示，政府現階段要做的不僅是把經濟成長的數據往上加，而是要將AI發展的成果，「除以百工百業」，讓經濟果實普及全民、與百工百業共享。如何均衡台灣、均衡百工百業，政府現在正在持續努力的。

他強調，政府正同時透過專法及百億預算，全力協助中小微企業轉型升級，並完善調度水電基礎建設與充裕人力資源。

他強調國家進步的動力掌握在產業界與政府手中，政府已擬定具體計畫與方向，呼籲產業界與政府團結同行，在既有80年的深厚基礎上持續創新、再創經濟新高峰。

工總理事長潘俊榮則致詞表示，台灣今年迎來39年未見的經濟成長榮景，過去39年來GDP沒有那麼好過，肯定台灣整體經濟發展成果。

潘俊榮並再次喊話政府，強調台灣除了與AI同行，還有最重要的兩件事：一是超過50年以上的老房一定要拆除；再來就是別忘記傳統產業是台灣的基礎。

他表示，傳統產業始終是帶動經濟繁榮與穩定社會的堅定磐石，再次呼籲政府：AI科技固然重要，但也必須兼顧傳統產業的轉型。政府應積極引導傳統產業與AI共舞，讓兩者在發展道路上同行，切莫讓傳統產業在數位浪潮中落了隊。

經濟成長 龔明鑫 卓榮泰 經濟部長

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