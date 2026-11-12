台灣主權基金有譜！初期資本額300億元 以海外策略型投資為主

台灣主權基金雛型浮現，國發會主委葉俊顯昨（11）日首度透露，主權基金規劃已進入法條研擬階段，預計年底前提出專法草案，初期資本額暫以新台幣300億元為設想，先從小規模起步，後續可能滾動調整，並以海外策略型投資為主。

至於資金來源，研議透過央行外匯存底有償撥用、政府發行特別公債，以及引入民間資金等多元管道籌措。

賴清德總統去年5月20日就職一周年談話中宣示，將成立國家級主權基金，葉俊顯昨日赴立法院經濟委員會專題報告，多位立委關注主權基金籌設進度。

葉俊顯指出，多數國家主權基金均以專法作為設立依據，台灣也朝制定專法方向推動，預計今年底提草案，後續將與財政部、央行及金管會等部會共同討論。未來主權基金將以海外投資為主，並採策略型投資模式，不會完全以財務報酬作為唯一目標。

他舉例，未來主權基金可能投資海外銷售通路、關鍵原物料及重要技術，藉此協助台灣企業掌握國際市場及產業鏈關鍵資源，強化國家整體產業競爭力。

資金來源方面，葉俊顯表示，正朝多元管道規劃，包括運用中央銀行外匯存底、由財政部發行特別公債，或由未來主權基金成立的公司自行發行公司債等方式；同時也希望引入保險業資金及四大基金共同參與投資。

其中，涉及外匯存底及四大基金資金運用，原則上都會朝有償撥用方式規劃。

至於國發基金既有資產收益是否可能投入，葉俊顯說明，仍須評估國發基金能否購買相關公債或公司債；財政賸餘部分，則尚未納入現階段規劃。整體而言，政府希望透過多元籌資機制，讓民間資金也能參與主權基金運作。