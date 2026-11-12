聽新聞
0:00 / 0:00
虛擬資產專法明年Q1上路
金管會證期局副局長黃厚銘昨（11）日於臺灣週虛擬資產論壇指出，《虛擬資產服務法》預計明年第1季連同九項子法正式施行，全面管理虛擬資產服務商（VASP）與穩定幣業務，並預留透過行政命令開放新業務的空間。學者指出，專法中的境外穩定幣同意交易機制與借貸業務許可制，將是台灣發展穩定幣、貿易商切入全球穩定幣跨境支付的關鍵助力。
黃厚銘表示，虛擬資產業務快速發展，帶來商機，也帶來洗錢防制、打擊犯罪與投資人保護等挑戰，金管會秉持安全與發展並重原則分階段推動監理，第一階段先要求業者完成洗錢防制聲明並接受檢查；第二階段輔導成立公會、訂定自律規範；第三階段修正洗錢防制法實施登記制，未登記即營業者可處二年以下有期徒刑；第四階段擴大為VASP全面財、業務管理，實施專法後，業者的財務、業務、人員、內控內稽與資安都將有完整規範。
黃厚銘提到，考量業者創新需求，專法引進借貸業務管理，並預留彈性，新業務出現時可直接以行政命令開放，不必重回立法院修法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。