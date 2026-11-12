虛擬資產專法明年Q1上路

全球半導體產值跨越1兆美元大關，提前五年達成目標；與此同時，Google、NVIDIA、Microsoft、Micron、Broadcom等科技巨擘齊聚的SEMICON Taiwan 2026規模亦創下歷史新高，臺灣供應鏈五強更首度聯袂倡議「Make with Taiwan」生態協作模式，臺灣大學（以下簡稱臺大）資訊管理學系暨研究所副教授暨臺大進修推廣學院副院長孔令傑說：「這些現象彰顯全球產業界已確認AI絕非暫時泡沫，面對未來五至十年，企業主必須深思如何借力AI推進業務轉型與營運優化。」 別再用供應鏈思維做生意！企業主最容易誤解的「生態圈」真相 當全球協作由「臺灣製造」（Made in Taiwan）演進為「與臺灣共同製造」（Make with Taiwan）之生態圈模式，不少企業主管卻將生態圈誤認為只是「傳統供應鏈」的新名詞包裝，仍沿用舊有的單向思維營運。 孔令傑剖析兩者差異：「傳統供應鏈是由下游需求驅動的單向機制，本質偏向被動的支援任務；生態圈則為供給驅動需求，供給端的豐富度與多樣性會主動吸引下游客戶，形成『雞生蛋、蛋生雞』的正向循環與網絡效應，例如：蝦皮電商、Uber E

2026-11-12 00:00