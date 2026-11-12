資金趨緊…10月台債買盤出現變化 買超前五名由銀行包辦

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
台灣債券市場買盤出現變化。 路透
台灣債券市場買盤出現變化。 路透

台灣債券市場買盤出現變化。根據櫃買中心統計，今年10月台債買超前五大機構全由銀行包辦，依序為滙豐銀行、台北富邦銀行、花旗銀行、台企銀行及凱基銀行，顯示銀行資金趨緊，積極進場配置債券。市場分析，這波買盤除了反映銀行流動性覆蓋率（LCR）管理需求，也與銀行多元資產配置及財富管理商品布局有關。

債市交易員指出，銀行買進債券後，主要有兩種操作模式，一種是直接納入庫存，作為資產配置及符合流動性監理指標的工具；另一種則是透過商品包裝後轉售給財富管理客戶。例如銀行買進壽險公司發行的次順位債券，再設計成理財商品銷售。因此，銀行買超金額不完全等於最終長期持有的投資部位。

有別於9月台債市場由中華郵政買超居冠，交易量排名則多數券商，10月前五大買超清一色為銀行業。除了銀行買盤，債券初級市場也逐漸回溫。市場人士指出，10月及11月發債詢價熱度已較前兩個月明顯增加，預期交割量將回升至市場相對活躍水準。不過，進入12月，企業及金融機構通常不願讓債券跨年度交割，主要考量包括會計帳務結算、年度發行額度及預算控管，企業傾向在年底前完成既定發行計畫。

因此，債券市場通常在11月至12月初迎來發行高峰，12月中下旬則因跨年交割考量，發行活動再度降溫。

在債券發行利率方面，市場則出現明顯分歧。一般公司債因銀行投資意願強、認購需求旺盛，往往迅速額滿，發行利率相對較低，投資人議價空間有限；反觀金控債及金融債，受到銀行內部流動性覆蓋率（LCR）及相關投資限制影響，銀行承接意願相對較低，發行利率通常較具吸引力。

10月賣超台債的前五大金融機構則依次為：富邦證券、合庫證券、永豐銀行、華南永昌證券、元大證券，綜合來看，10月台債的買超和賣超金額都相對萎縮，買超第一名的滙豐銀行僅買超新台幣42.4億元，而賣超第一名的富邦證亦僅賣超125.3億元。券商表示，由於適逢9月央行召開理監事會議，多數發行商採取觀望態度，傾向等待政策利率與貨幣政策方向明朗化後再行啟動推案。公司債初級市場自定價完成至最終交割通常需要四到六周，因此，10月台債的交易略顯清淡。

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