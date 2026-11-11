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外銷訂單9月創單月新高 卓榮泰：政府將加碼千億助中小微企業

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾學仁／攝影

行政院長卓榮泰11日表示，政府將加碼投入1,000億元，於未來8年協助中小微企業轉型升級，加計常年公務預算，每年投入近250億元，透過金融支持、租稅優惠、設備汰舊換新及人才培育等措施，照顧全台171萬家中小微企業及近千萬就業人口。此外，面對產業發展所需的電力、水資源及人力需求，政府也將持續推動能源轉型、興建水資源聯通管及調整移工政策，協助產業穩健發展。

卓榮泰出席第80屆工業節慶祝大會時指出，台灣今年9月外銷訂單達1,142.1億美元，創歷年單月新高，年增62.4%，反映百工百業共同打拚的成果。不過，政府不能只追求經濟數據成長，更重要的是讓經濟成長果實均衡分配給2,350萬名國人，因此落實「均衡台灣」、照顧百工百業及推動財政永續，都是政府施政重點。

在產業轉型方面，卓榮泰表示，政府將持續推動「五大信賴產業」、「AI新十大建設」及十三項戰略產業，積極投入量子、矽光子、AI機器人等關鍵技術研發，同時將關鍵礦物、生技醫療、都市更新、文創及體育發展納入國家未來發展計畫。中小微企業也需要政府協助轉型，成為高科技產業供應鏈的一環，建立更具韌性的產業生態系。

卓榮泰指出，行政院已通過《中小微企業轉型升級發展條例》草案並送立法院審議，經濟部也正與工商團體溝通，希望法案儘速通過。未來8年政府規劃加碼1,000億元預算，加上常年公務預算，每年約投入近250億元，協助企業取得金融資源、享有租稅優惠，並推動設備更新及人才培育，相關政策也將視產業需求滾動檢討。

針對產業關切的電力供應，卓榮泰表示，政府將推動「二次能源轉型」，發展多元綠能、科技儲能及深度節能，並強化電網韌性，同時規劃興建25部燃氣發電機組，以氣換煤，確保供電穩定。對於中小微企業的綠電需求，經濟部及台電已規劃相關機制，協助企業取得綠電、接軌國際市場；政府也將在算力基礎建設完成後，提供一定能量供中小微企業使用。

水資源方面，卓榮泰表示，經濟部推動「珍珠串計畫」，透過聯通管串聯北、中、南水庫及河川，建立跨區域水資源調度機制。包括汐止至基隆、桃園至新竹、鯉魚潭至苗栗、大甲溪至大安溪、台中至雲林，以及南部南化水庫、曾文水庫與高雄重要河川串聯等工程，未來16條聯通管全數完成後，可提升各地供水調度能力及穩定度。

在人力方面，卓榮泰指出，勞動部已提出「跨國勞動力精進方案」，規劃在移工來源國設立專責單位，直接引進更多勞動力；企業若為本國勞工加薪，也可增加移工聘僱名額，兼顧產業用人需求與本國勞工權益。

此外，卓榮泰表示，過去一、兩年政府在穩定物價方面已取得初步成效，但中油及台電為穩定民生，已吸收不少能源價格緩漲成本，政府也必須協助兩家公司健全財務體質。他並感謝工商團體在疫情期間協助口罩國家隊，以及中東戰事期間增加塑膠袋產量，強調政府將持續與產業界合作，兼顧民生穩定及產業發展。

外銷訂單 行政院長 卓榮泰

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