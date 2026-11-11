電電公會發布首部白皮書 打造全球競爭力新引擎、共創台灣經濟日不落國

面對全球地緣政治變局、供應鏈重組、AI 科技快速發展及區域製造崛起，全球產業競爭已由傳統成本與效率導向，轉向安全、韌性、科技創新及全球布局的全面競爭。

為台灣電機電子產業掌握國際趨勢、鞏固全球競爭優勢，台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）發布創立78 年來首部白皮書－《TEEMA 產業白皮書》以「打造全球競爭力新引擎，推進台灣經濟日不落國地位」為核心願景，提出「強台灣、富當地」產業發展策略與政策倡議，並於11日由理事長劉揚偉率公會副理事長及常務理監事拜會經濟部龔部長提送白皮書，期盼透過政府與產業攜手合作，讓台灣產業立足台灣、布局全球，開創國際發展新局。

劉揚偉表示，「在全球供應鏈重新布局的時代，台灣也必須重新思考『全球化』的意義。我們不能只是被動追隨產能移轉，而應以台灣為核心，推動『Taiwan＋N』全球布局，持續強化台灣的研發創新、關鍵技術、高階製造、人才及核心生產要素，同時與全球主要市場建立更緊密的產業鏈結。也因此，白皮書提出『強台灣、富當地』的發展策略：一方面持續強化台灣的核心能力；另一方面將台灣產業的技術、人才、資源與經驗延伸至全球，與當地政府、企業及產業夥伴共同建立互利共榮的產業生態系。在此策略下，白皮書進一步提出五大政策倡議，包含9 項/29 點行動建言」。

本次白皮書重要倡議之一，即推動設置「TEEMA 科學園區（TEEMATechnology Park）」，以Taiwan+N 為布局方向，選擇重要國際市場建立海外產業聚落，結合政府政策支持與公會整合能力，推動企業共同出海，透過「大帶小、下帶上」模式，帶動中小企業、上下游供應鏈及關聯產業共同拓展國際市場，並整合法律、稅務、ESG、物流及營運管理等全球共享服務，協助企業降低海外布局成本與風險，讓台灣電機電子產業由個別企業走出去，進一步形成產業生態系共同布局國際市場新模式。

另在強化台灣產業發展基礎方面，白皮書提出深化加大研發創新、提供首發市場場域運行淬煉、擴大海內外人才訓用，以及穩定充裕生產要素等重要政策倡議方向。以持續厚植台灣產業發展根基，讓台灣成為全球產業創新與供應鏈不可或缺的重要力量。

經濟部龔部長回應表示，TEEMA產業白皮書以系統性思維提出產業發展策略，對政府推動政策具有重要參考價值，並指出「強台灣、富當地」的核心理念，也能搭配賴清德總統「經濟日不落國」經貿戰略願景的具體內涵。龔部長更進一步表達，TEEMA 海外科學園區可整合台灣製造優勢與供應鏈能量，透過與當地企業及品牌合作，協助業者貼近市場，進一步創造市場、掌握出海口，同時促進當地產業發展，提升台灣的國際辨識度與影響力。期許未來可結合基礎建設服務、海外人才培訓及雙向人才流動，形成海外布局與台灣國際發展相互支持的良性循環。

未來，電電公會將持續發揮產業整合與政府溝通橋梁的角色，鏈結會員企業及相關產業，以「分享、合作、共榮」為核心精神，促進資源共享、技術合作與市場拓展，攜手政府及產業界共同推動全球布局。讓台灣產業從台灣出發、走向世界，在全球各地持續創造價值，以「強台灣、富當地」的策略，進一步打造台灣經濟日不落的新格局，提升台灣在全球產業鏈的關鍵地位。