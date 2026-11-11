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前九月平均月薪4.91萬元 仍有近七成勞工領不到

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處11日公布9月工業及服務業薪資統計，今年1至9月全體受僱員工每月經常性薪資年增2.93%，增幅寫近26年同期次高。聯合報系資料照
主計總處11日公布9月工業及服務業薪資統計，今年1至9月全體受僱員工每月經常性薪資年增2.93%，增幅寫近26年同期次高。聯合報系資料照

主計總處11日公布9月工業及服務業薪資統計，今年1至9月全體受僱員工每月經常性薪資年增2.93%，增幅寫近26年同期次高，僅次於去年；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增0.98%、實質總薪資年增2.6%，顯示實質薪資仍為正成長。

根據主計總處統計，今年1至9月全體受僱員工每月經常性薪資平均4萬9,152元，較去年同期增加2.93%；加計獎金、紅利及加班費等非經常性薪資後，前九月累計總薪資平均達60萬9,498元，年增4.59%，增幅寫16年同期新高，兩項名目薪資指標均維持正成長。

若剔除物價因素，前九月實質經常性薪資年增0.98%，增幅寫六年同期次高；實質累計總薪資年增2.6%，增幅更寫11年同期新高。

不過，儘管今年前九月經常性薪資已達4萬9,152元，但仍有69.97%的員工低於該平均數，比例為歷年同期新高，惟較上半年的70.03%略降0.06個百分點。若排除季節性差異，比較歷年1至9月同期數據，自2020年以來，經常性薪資低於平均數的員工比率則是逐年上升。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，這主要與勞動市場人力結構變化有關。近年移工及部分工時員工增加人數，高於本國籍全時員工，使薪資相對較低的兩類族群，在整體勞動市場中的占比逐漸提高；另一方面，部分高薪族群薪資成長，也會拉高整體平均薪資水準。

若以較能反映多數勞工薪資水準的中位數觀察，今年前九月全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬9,429元，年增3.04%；剔除物價因素後，實質年增1.08%。

觀察9月單月表現，全體受僱員工經常性薪資平均49,477元，年增2.81%；加計獎金及紅利8,275元、加班費2,545元等非經常性薪資後，總薪資平均為60,297元，年增4.83%。

此外，製造業加班工時持續攀升。主計總處統計，9月製造業平均加班工時達17.9小時，寫下1979年有統計以來、47年同期新高，也較去年同月增加1.1小時。其中，電子零組件製造業加班工時達28.3小時，同樣寫下47年同期新高，年增0.4小時；電腦、電子產品及光學製品製造業加班工時則達17.5小時，則是23年來同期新高，年增1.1小時。

勞工 主計總處 加班費 薪資

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