前三季實質總薪資成長2.6%創11年同期最高 近七成低於平均經常性薪資

主計總處今日發布9月受僱員工薪資常計，累計1-9月、前三季全體受僱員工經常性薪資平均每人49152元，年增2.93%，扣除物價後的實質經常性薪資為，年增0.98%；累計總薪資增幅4.59%，扣除物價後，實質總薪資增幅2.60%，為近11年同期最高增幅。惟國人最關心薪資低於平均數比率，累計前九月全體受僱員工低於平均經常性薪資比率為69.97%，續創歷年同期新高，亦即仍有近七成勞工薪資低於全體平均。

主計總處指出，自2023年起，近三年實質經常性薪資中位數及平均數皆成長，亦即薪資增速超過物價漲幅，且累計成長都逾3%。

主計總處表示，若扣除移工及部分工時員工，只觀察本國籍全時員工，近三年前三季低於平均月薪的員工比率則是連續二年下降，從2024年的70.87%，降為2025年的70.40%，到今年的70.24%，顯示高薪者墊高平均數情形已呈減緩。

主計總處調查，9月全體受僱員工（含本國籍全時員工、部分工時員工及產業移工）經常性薪資平均數為49,477元，年增2.81%，增幅低於中位數；加計獎金、紅利及加班費等非經常性薪資10,820 元，總薪資平均數為60,297元，年增4.83%。

累計1-9月、前三季全體受僱員工經常性薪資平均每人49152元，年增2.93%，增幅為26年次高；累計總薪資增幅4.59%，創16年最高增幅。扣除物價後的實質經常性薪資增幅為0.98%，為連續三年薪資成長勝過通膨。

1-9月累計總薪資每人每位累計總薪資增幅4.59%，則創下16年同期最高增幅。扣除物價後的實質總薪資年增2.60%，為近11年最高。

如果只觀察本國籍全時員工，1至9月每人每月經常性薪資中位數41120元，年增3.36%，創2020年以來最高增幅；經常性薪資平均數為52,100 元，較上年同期增加3.21%，增幅不及中位數增幅；加計獎金、紅利及加班費等非經常性薪資，累計總薪資平均數增幅4.54%，為2018年創編、八年來最高增幅。

主計總處表示，受惠於最低工資逐年調升及廠商積極調薪，與2020年六年前相較，本國籍全時員工

1至9月經常性薪資中位數增幅15.48%，經常性薪資平均數則增加17.51%，實質成長3.21%。前9個月累計總薪資平均數較上年同期增加4.54%，實質成長2.55%；近 6 年間增加22.39%，實質成長 7.49%。

由於經常性薪資會因少數行業高薪而墊高，若以薪資中位數比經常性薪資成長幅度相較，1-9月各行業本國籍全時員工中，經常性薪資中位數成長高於經常性薪資者，以住宿餐飲業高出3.13個百分點最高，另外支援服務業（如保全、清潔服務）也高出1.78個百分點，其他服務業（如美髮美容服務業）則高出1.45個百分點。但專業科學及技術服務業、金融保險業則是平均數高於薪資中位數，分別高出2.07個百分點、1.46個百分點。