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卓榮泰：因應AI產業成長 已規劃未來10年電力供應

中央社／ 台北11日電
行政院長卓榮泰（中）11日接見第35屆國家磐石獎暨第28屆海外台商磐石獎得獎企業，說明因應AI產業發展，政府已規劃未來10年電力供應需求。 中央社
行政院長卓榮泰（中）11日接見第35屆國家磐石獎暨第28屆海外台商磐石獎得獎企業，說明因應AI產業發展，政府已規劃未來10年電力供應需求。 中央社

電力是AI產業發展關鍵，行政院長卓榮泰今天說，無論AI產業如何高速成長，相關電力供應已在政府未來10年內的計畫當中，將持續推動智慧儲能、科技節能、強化電網韌性，另外也會關注新式核能發展，同時台電第三核能發電廠也依程序確認是否重啟。

卓榮泰今天在僑務委員會代理委員長李姸慧、經濟部次長江文若等人陪同下，接見第35屆國家磐石獎暨第28屆海外台商磐石獎得獎企業。

經濟部日前公布9月外銷訂單金額為1142.1億美元，年增62.4%，且前9月外銷訂單累計8192億美元　提前改寫全年新高，另外財政部9日也公布10月出口967.6億美元，創歷年單月新高，年增58.9%。卓榮泰致詞時表示，台灣外銷與出口數字都創下歷史紀錄，且台灣今年經濟成長率估11.5%，明年有可能達到6%以上。

卓榮泰說，世界的機會來了，政府一定要透過政策引導、預算支持產業，因此政院提出「中小微企業轉型升級條例」，希望拉抬中小微企業，讓中小微企業應真正成為高科技產業最好夥伴，期盼讓微型企業健身、小型企業壯大、中型企業升級，同時新創產業發揚光大，也將觀光產業、商圈、夜市、傳統市場、農企、農民都納入政策涵蓋範圍。

他還說，政府也推動跨國勞動力引進方案解決人力需求，另外藉由珍珠串計畫，串連並調送由北到南的水資源。

電力能源供應部分，卓榮泰表示，政府除繼續推動總統的二次轉型之外，也將智慧儲能、科技節能等都納進來，同時強化電網安全與韌性，避免小事故又造成大停電。他強調，經濟部已經清楚計算未來10年的國家電力用電需求平均年成長率，將從原本1.7%增加到2.5%，也就是無論是AI產業如何高速成長，未來10年的電力供應目前都已經在計畫當中，

除了計畫中的電力供應，卓榮泰說，核三廠正依程序確認是否重啟，若能重啟將為台灣能源增添一個選項，同時台灣也正接觸研發中的小型模組化反應爐（SMR）等新型核能，一旦新型核能安全且能讓核廢料有更好的處理方式，加上社會共識足夠，台灣也將與世界先進技術做連接。

他表示，在座業者都是業界中的佼佼者，能帶動整個業界甚至跨業的合作，期盼未來能透過公私共同合作，讓台灣這經濟體越有韌性、結構體健全，國家往前走的力道能更大。

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