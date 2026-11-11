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Gartner：技術成為企業成長核心 52%受訪者認為應積極部署數位員工

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

商業諮詢機構Gartner 調查顯示，44%的執行長（CEO）難以向利害關係人證明AI所帶來的財務回報。但並未削弱企業持續投資技術的意願。企業領導人正積極運用AI與其他技術，重新設計組織的營運模式、競爭策略與成長路徑。

Gartner於2026年4月至5月進行「2027 Gartner CEO調查」，涵蓋全球203位執行長及企業高階主管。調查發現，62%的受訪者將營收與業務成長列為最重要的策略性業務目標之一，另有75%的受訪者表示未來將增加技術投資。

Gartner傑出研究副總裁David Furlonger 表示，僅在既有工作流程中導入更多AI，並不足以解決AI價值實現的問題。現今CEO愈來愈需要藉由技術取得策略自主性，也就是能夠比競爭對手更快進入市場、重塑產品與服務、重構營運模式，以及因應顛覆性變化。資訊長（CIO）的議題焦點必須從部署AI轉向「重新定義企業創造價值的方式」。

技術正逐漸決定企業的策略選擇空間。80%的CEO表示，技術本身已成為企業策略的重要組成部分，使技術決策成為企業討論成長、競爭力與未來發展方向時的核心議題。

93%的受訪者預期，至2027年經濟波動將對企業策略目標帶來高度或中度影響；79%的受訪者認為持續性的地緣政治衝突將造成同等程度衝擊；另有77%的受訪者預期AI產業化將對企業產生重大影響。然而，企業對上述變化的準備程度卻明顯不足，相關比例僅分別為24%、11%及20%。

CEO同時指出，若希望進一步提升AI投資回報，單靠提高個人生產力已不足以達成目標。調查顯示：63%的受訪者認為，到2027年，全面重新設計營運模式將成為加速實現AI財務回報的重要手段。52%的受訪者認為，應積極部署AI代理（AI Agents）作為數位員工。47%的受訪者認為，企業應透過重大業務重組來釋放或重新配置資本。

Furlonger表示：「過往的技術轉型經驗顯示，企業唯有圍繞新技術能力進行整體重構，而非只是將其疊加至既有流程中，才能真正加速價值實現。AI必須深度融入工作流程、決策機制及企業競爭模式之中。」

為協助CEO實現成長目標，Gartner建議CIO採取三項關鍵措施，包括以智慧化重塑工作流程、建立策略自主性、衡量成果而非AI活動本身。

Gartner

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