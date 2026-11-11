快訊

羅大佑嗆「料不夠的人才拿補助」 康康不忍全說了

下戰帖？世新大學整併系辦惹議 學生籲校方月底前回覆5訴求

亞冠賽／中華隊明首戰地主日本 高志綱點名警戒金丸夢斗、正木智也

聽新聞
0:00 / 0:00

CCPI評比台灣排名第59 環境部：方法學具爭議、各國減碳標準不一

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部長彭啓明。聯合報系資料照
環境部長彭啓明。聯合報系資料照

德國看守協會（Germanwatch）11日公布「氣候變遷績效指標」（CCPI），台灣排名第59名，環境部彭啓明表示，CCPI評比方法學存在爭議，尤其各國人均碳排標準設定不同，未充分考量天然資源及地緣條件，導致台灣即使持續減碳，排名仍落在後段班。他強調，國際評比可作為政府檢討的提醒，但能否代表各國實際氣候績效，仍有疑問。

環境部指出，歷年來持續向Germanwatch反映評比方法的侷限性，今年也派員前往波昂與研究學者溝通，並提供完整國家數據。不過，該機構評分方法及權重設定仍有爭議，未充分反映各國天然資源稟賦與地緣條件差異。

環境部並引用波茨坦氣候影響研究院（PIK）最新資料指出，2025年台灣排放量較2005年減少7.2%；歐盟聯合研究中心（JRC）報告也顯示，在亞洲主要國家中，僅台灣與日本長期排放呈現下降趨勢，顯示CCPI排名未合理反映各國客觀減碳實績。

彭啓明表示，CCPI評比項目中，溫室氣體排放占比最高，達40%，但各國人均碳排標準設定不同，有些國家即使排放量持續增加，仍可能取得較佳成績，相較之下，台灣受到較嚴格標準限制，即使持續減碳，排名也不容易提升。

他指出，台灣近年每年減碳約2%，去年經濟成長率達8.8%，排放量仍持續下降，顯示經濟成長與碳排已逐步脫鉤。不過，台灣人均碳排仍偏高，未來將持續檢討並加速減碳。

至於我國遭指燃煤電廠沒有明確的退場時程，彭啓明表示，以台中電廠為例，最晚預計2034年汰除最後一部燃煤機組，卓榮泰也已要求台電研議加快進度。他強調，台灣能源資源相對缺乏，又肩負半導體製造需求，減碳確實面臨挑戰，未來除發展再生能源，也須關注碳捕捉與封存技術的應用。

環境部 減碳 彭啓明 氣候變遷

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

氣候績效指標台灣名列後段班 彭啓明：評比不公平、看看就好

獨／氣候績效指標公布 台灣維持59名仍屬後段班

全球增溫控在1.5度內 碳預算估不到4年耗盡

COP31／彭啓明：減碳、經濟成長 台灣兩不誤

相關新聞

立委關心國安基金是否糧草不夠 莊翠雲：盼兆元規模修正草案能通過

立法委員關注國安基金護盤台股只有上限兩千億元的銀行融資可用，是否會不夠？財政部長莊翠雲今日在財委會上直言，國際政經情勢高度敏感之下：「只有兩千億的操作會非常困難」，她期待立委所提出的國安基金將規模提高到1兆元的修正草案可以通過。

美選結果使台美避免雙重課稅案生變 莊翠雲：盼12月20日前通過

美國期中選舉民主黨大勝並取得參議院與眾議院的主導權，引發立委關注台美避免雙重課稅（ADTA）與台美對等貿易協定（ART）進度是否有變數？財政部長莊翠雲今日在備詢時表示，根據來自駐美代表的消息，國會的舊任會期將在12月18、19日結束，新任將在明年1月3日上任，希望可以在12月20日之前由參議院通過，或看能否找到適合的載具在眾議院、參議院一起通過。

前九月平均月薪4.91萬元 仍有近七成勞工領不到

主計總處11日公布9月工業及服務業薪資統計，今年1至9月全體受僱員工每月經常性薪資年增2.93%，增幅寫近26年同期次高，僅次於去年；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增0.98%、實質總薪資年增2.6%，顯示實質薪資仍為正成長。

前三季實質總薪資成長2.6%創11年同期最高 近七成低於平均經常性薪資

主計總處今日發布9月受僱員工薪資常計，累計1-9月、前三季全體受僱員工經常性薪資平均每人49152元，年增2.93%，扣除物價後的實質經常性薪資為，年增0.98%；累計總薪資增幅4.59%，扣除物價後，實質總薪資增幅2.60%，為近11年同期最高增幅。惟國人最關心薪資低於平均數比率，累計前九月全體受僱員工低於平均經常性薪資比率為69.97%，續創歷年同期新高，亦即仍有近七成勞工薪資低於全體平均。

Gartner：技術成為企業成長核心 52%受訪者認為應積極部署數位員工

商業諮詢機構Gartner 調查顯示，44%的執行長（CEO）難以向利害關係人證明AI所帶來的財務回報。但並未削弱企業持續投資技術的意願。企業領導人正積極運用AI與其他技術，重新設計組織的營運模式、競爭策略與成長路徑。

CCPI評比台灣排名第59 環境部：方法學具爭議、各國減碳標準不一

德國看守協會（Germanwatch）11日公布「氣候變遷績效指標」（CCPI），台灣排名第59名，環境部長彭啓明表示，CCPI評比方法學存在爭議，尤其各國人均碳排標準設定不同，未充分考量天然資源及地緣條件，導致台灣即使持續減碳，排名仍落在後段班。他強調，國際評比可作為政府檢討的提醒，但能否代表各國實際氣候績效，仍有疑問。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。