CCPI評比台灣排名第59 環境部：方法學具爭議、各國減碳標準不一

德國看守協會（Germanwatch）11日公布「氣候變遷績效指標」（CCPI），台灣排名第59名，環境部長彭啓明表示，CCPI評比方法學存在爭議，尤其各國人均碳排標準設定不同，未充分考量天然資源及地緣條件，導致台灣即使持續減碳，排名仍落在後段班。他強調，國際評比可作為政府檢討的提醒，但能否代表各國實際氣候績效，仍有疑問。

環境部指出，歷年來持續向Germanwatch反映評比方法的侷限性，今年也派員前往波昂與研究學者溝通，並提供完整國家數據。不過，該機構評分方法及權重設定仍有爭議，未充分反映各國天然資源稟賦與地緣條件差異。

環境部並引用波茨坦氣候影響研究院（PIK）最新資料指出，2025年台灣排放量較2005年減少7.2%；歐盟聯合研究中心（JRC）報告也顯示，在亞洲主要國家中，僅台灣與日本長期排放呈現下降趨勢，顯示CCPI排名未合理反映各國客觀減碳實績。

彭啓明表示，CCPI評比項目中，溫室氣體排放占比最高，達40%，但各國人均碳排標準設定不同，有些國家即使排放量持續增加，仍可能取得較佳成績，相較之下，台灣受到較嚴格標準限制，即使持續減碳，排名也不容易提升。

他指出，台灣近年每年減碳約2%，去年經濟成長率達8.8%，排放量仍持續下降，顯示經濟成長與碳排已逐步脫鉤。不過，台灣人均碳排仍偏高，未來將持續檢討並加速減碳。

至於我國遭指燃煤電廠沒有明確的退場時程，彭啓明表示，以台中電廠為例，最晚預計2034年汰除最後一部燃煤機組，卓榮泰也已要求台電研議加快進度。他強調，台灣能源資源相對缺乏，又肩負半導體製造需求，減碳確實面臨挑戰，未來除發展再生能源，也須關注碳捕捉與封存技術的應用。