聽新聞
0:00 / 0:00
台灣經濟發展創高 工總：勿忘傳產是台灣的基礎
工總工業節慶祝大會下午在台北國際會議中心舉行，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫、工總理事長潘俊榮、金仁寶集團總裁許勝等出席，並邀請台積電資深副總經理曁副共同營運長侯永清專題演講。
「工業八十 智領未來」第80屆工業節慶祝大會，在台北國際會議中心舉行，工業節慶祝大會乃工業界一年一度之盛事，大會以「工業八十 智領未來」為主題，今年更是台灣工業從「智慧驅動AI啟航」邁向「實質落地與產能深耕」的轉折點。
工總理事長潘俊榮致詞時除感謝過去理事長打下的基礎，也稱讚閣揆卓榮泰像是一位船長，近兩年把台灣這艘船駕駛得很好，經濟成長率應能創39年來新高，但也呼籲政府不要忘記傳統產業是台灣的基礎，一定要照顧。
潘俊榮表示，台灣產業也要與政府綁在一起，傳產雖然無法與現在發展正熱的AI同行，但是能在後面抬轎，更喊話台灣50年以上的房子都要拆掉，除了更加安全以外，更能帶動傳統產業再次起飛。
大會並表彰優秀廠商、凝聚產業向心力，並展現工業界在數位轉型與淨零碳排上的領先實力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。