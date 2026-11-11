台灣經濟發展創高 工總：勿忘傳產是台灣的基礎

工總工業節慶祝大會下午在台北國際會議中心舉行，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫、工總理事長潘俊榮、金仁寶集團總裁許勝等出席，並邀請台積電資深副總經理曁副共同營運長侯永清專題演講。

「工業八十 智領未來」第80屆工業節慶祝大會，在台北國際會議中心舉行，工業節慶祝大會乃工業界一年一度之盛事，大會以「工業八十 智領未來」為主題，今年更是台灣工業從「智慧驅動AI啟航」邁向「實質落地與產能深耕」的轉折點。

工總理事長潘俊榮致詞時除感謝過去理事長打下的基礎，也稱讚閣揆卓榮泰像是一位船長，近兩年把台灣這艘船駕駛得很好，經濟成長率應能創39年來新高，但也呼籲政府不要忘記傳統產業是台灣的基礎，一定要照顧。

潘俊榮表示，台灣產業也要與政府綁在一起，傳產雖然無法與現在發展正熱的AI同行，但是能在後面抬轎，更喊話台灣50年以上的房子都要拆掉，除了更加安全以外，更能帶動傳統產業再次起飛。

大會並表彰優秀廠商、凝聚產業向心力，並展現工業界在數位轉型與淨零碳排上的領先實力。

工總工業節慶祝大會下午在台北國際會議中心舉行，行政院長卓榮泰（左四）、海基會董事長蘇嘉全（左起）、金仁寶集團總裁許勝雄、工總理事長潘俊榮、經濟部長龔明鑫等出席，共同主持慶祝儀式。記者曾學仁／攝影

工總工業節慶祝大會下午在台北國際會議中心舉行，邀請台積電資深副總經理曁副共同營運長侯永清（圖）專題演講。記者曾學仁／攝影

工總工業節慶祝大會下午在台北國際會議中心舉行，工總理事長潘俊榮（圖）出席。記者曾學仁／攝影

工總工業節慶祝大會下午在台北國際會議中心舉行，工總理事長潘俊榮（前排中）帶領工總團隊出席。記者曾學仁／攝影