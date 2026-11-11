經濟部長：今年經濟成長率至少創39年新高 可望見證50年來最好成績

經濟部部長龔明鑫今日出席工總「第80屆工業節慶祝大會」致詞表示，預期今年全年經濟成長率可望創下至少39年新高，並預期「一定會超越12.7％、甚至會更高」，將會是過去50年來最好、甚至可能也是未來50年最好，「我們可能見證了100年來最好的成績」。

龔明鑫表示，今年全年經濟成長率至少創下1987年以來、近39年新高，甚至一定會超越12.7％。因為前三季經濟成長率都達14.22％，最後一季只要維持，可望能超過12.7%。他也表示，雖然今年經歷了一些挑戰，包含中東戰爭、烏克戰爭，但是只要產業界與政府站在一起，他都不害怕、相信都能共同面對。

他也強調，台灣的經濟成長，不見得是都是由AI帶動。9月以來，包含機械、石化等產業，也都有兩位數成長，傳統產業更找到在國際上發展的利基與機會。相信只要政府與民間共同合作，「明年也會是好年冬」。

他也表示，政府仍有許多工作需要持續推動，包括協助中小微企業提升競爭力，也期待工總持續協助。經濟部去年成立產業競爭力輔導團，在潘俊榮協助推動下，至今已輔導近1.5萬家廠商導入AI，相關成效逐步展現，預計12月將選出100家典範企業進行成果展示。此外，政府也將持續改善投資及生產環境，包含水電等基礎設施，經濟部一定會做好超前部署；電力方面，額外增加26GW天然氣機組的規劃也已準備就緒，將與產業界攜手推動台灣產業持續發展。

行政院院長卓榮泰也致詞表示，現在的台灣，是中華民國最好的時代。有幸在這個時代當中，不會以任何眼前的進步為滿足。他並強調，就算在台灣在高科技產業上居世界領先地位，但全球在AI發展都還處於開發階段，台灣也還有很長的一段路要走。

此外，政府要做的不僅是把經濟成長的數據往上加，而是要進一步讓百工百業共享果實。因此，如何均衡台灣、均衡百工百業，政府現在正在持續努力的。

他強調，政府在中小微企業、水電基礎設施、勞動力等領域，均持續端出政策，期望工商界與政府齊心協力。其中，他特別強調「中小企業不會單打獨鬥」，行政院推出「中小微企業轉型升級發展條例」，目前已送交立院審查，未來八年將挹注1,000億元預算，一年有近250億元預算來支持171萬家、涵蓋1,000萬就業人口的中小微企業。