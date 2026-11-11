300億主權基金怎麼用？ 學者籲兼顧外交布局

政府正積極推動設立主權基金，初期規模規劃300億元。中央大學經濟系教授吳大任指出，300億元相較國際大型主權基金仍相當有限，但初期採小規模試行是合理方向。他強調，政府應先釐清主權基金定位，究竟以追求投資報酬為優先，或希望藉由海外資本布局擴大台灣國際影響力，兩者將牽動不同的投資策略與制度設計。

吳大任表示，300億元換算約10億美元，若投入美國、日本、南韓等大型市場，對當地金融市場的影響相對有限；但若將資金布局於經濟規模較小的國家，透過投資當地企業股票、政府債券等方式，台灣便有機會成為具有一定影響力的投資者，進一步深化雙邊經貿關係，甚至創造外交合作契機。

考量台灣特殊的國際處境，吳大任認為，主權基金除了追求財務收益，也可作為拓展國際關係的政策工具。不過，若政府以獲利為主要目標，資金配置就應回歸投資報酬與風險管理，因此相關立法及制度設計，應在設立初期便明確界定基金定位與運用方向。

至於基金規模，吳大任指出，300億元雖然不大，但無須一開始就追求龐大規模，可先透過實際運作累積投資經驗，並觀察投資績效及治理成效，再逐步評估擴充資金的可行性，以降低制度建立初期的風險。

事實上，國際主權基金的設立目的與運作模式各有不同。由國發會內部人員撰寫的《國際主權基金發展現況研析》，曾選取七個具代表性的主權基金進行比較。報告指出，截至2025年7月，全球約90個國家設有183檔主權基金，管理資產總規模超過10兆美元，其中以挪威政府全球退休基金規模最大，達1.74兆美元。

報告指出，挪威政府全球退休基金成立於1990年，資金主要來自石油相關收入，透過將天然資源收益轉化為長期金融資產，確保國家財富得以由當代與後代共享。基金依法僅能投資境外市場，股票配置比重超過七成，並由挪威央行負責投資管理，接受國會監督。

新加坡則採取不同運作模式。1981年成立的新加坡政府投資公司（GIC），主要管理超出短期匯率穩定需求的外匯儲備，透過全球多元資產配置追求長期投資報酬，資產規模約8,000億美元；1974年成立的淡馬錫控股（Temasek），則以政府持有的企業股權為基礎，透過專業投資管理推動產業轉型，規模約2,900億美元。

南韓則於2005年依《韓國投資公司法》成立韓國政府投資公司（KIC），主要管理央行委託的外匯儲備，並兼具促進國內金融產業發展功能，截至2025年7月，資產規模約1,900億美元。