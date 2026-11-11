快訊

羅大佑嗆「料不夠的人才拿補助」 康康不忍全說了

下戰帖？世新大學整併系辦惹議 學生籲校方月底前回覆5訴求

亞冠賽／中華隊明首戰地主日本 高志綱點名警戒金丸夢斗、正木智也

聽新聞
0:00 / 0:00

300億主權基金怎麼用？ 學者籲兼顧外交布局

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中央大學經濟系教授吳大任。記者曾吉松／攝影
中央大學經濟系教授吳大任。記者曾吉松／攝影

政府正積極推動設立主權基金，初期規模規劃300億元。中央大學經濟系教授吳大任指出，300億元相較國際大型主權基金仍相當有限，但初期採小規模試行是合理方向。他強調，政府應先釐清主權基金定位，究竟以追求投資報酬為優先，或希望藉由海外資本布局擴大台灣國際影響力，兩者將牽動不同的投資策略與制度設計。

吳大任表示，300億元換算約10億美元，若投入美國、日本、南韓等大型市場，對當地金融市場的影響相對有限；但若將資金布局於經濟規模較小的國家，透過投資當地企業股票、政府債券等方式，台灣便有機會成為具有一定影響力的投資者，進一步深化雙邊經貿關係，甚至創造外交合作契機。

考量台灣特殊的國際處境，吳大任認為，主權基金除了追求財務收益，也可作為拓展國際關係的政策工具。不過，若政府以獲利為主要目標，資金配置就應回歸投資報酬與風險管理，因此相關立法及制度設計，應在設立初期便明確界定基金定位與運用方向。

至於基金規模，吳大任指出，300億元雖然不大，但無須一開始就追求龐大規模，可先透過實際運作累積投資經驗，並觀察投資績效及治理成效，再逐步評估擴充資金的可行性，以降低制度建立初期的風險。

事實上，國際主權基金的設立目的與運作模式各有不同。由國發會內部人員撰寫的《國際主權基金發展現況研析》，曾選取七個具代表性的主權基金進行比較。報告指出，截至2025年7月，全球約90個國家設有183檔主權基金，管理資產總規模超過10兆美元，其中以挪威政府全球退休基金規模最大，達1.74兆美元。

報告指出，挪威政府全球退休基金成立於1990年，資金主要來自石油相關收入，透過將天然資源收益轉化為長期金融資產，確保國家財富得以由當代與後代共享。基金依法僅能投資境外市場，股票配置比重超過七成，並由挪威央行負責投資管理，接受國會監督。

新加坡則採取不同運作模式。1981年成立的新加坡政府投資公司（GIC），主要管理超出短期匯率穩定需求的外匯儲備，透過全球多元資產配置追求長期投資報酬，資產規模約8,000億美元；1974年成立的淡馬錫控股（Temasek），則以政府持有的企業股權為基礎，透過專業投資管理推動產業轉型，規模約2,900億美元。

南韓則於2005年依《韓國投資公司法》成立韓國政府投資公司（KIC），主要管理央行委託的外匯儲備，並兼具促進國內金融產業發展功能，截至2025年7月，資產規模約1,900億美元。

主權基金 吳大任

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台灣主權基金有譜！葉俊顯曝規模約300億、草案年底出爐

國發基金半世紀來資產成長逾105倍 研議引進第三方鑑價制度

國發基金天使投資71家虧損 葉俊顯：整體獲利3700萬元

國發基金投資71家新創虧損嚴重 葉俊顯：整體仍獲利3,700萬

相關新聞

立委關心國安基金是否糧草不夠 莊翠雲：盼兆元規模修正草案能通過

立法委員關注國安基金護盤台股只有上限兩千億元的銀行融資可用，是否會不夠？財政部長莊翠雲今日在財委會上直言，國際政經情勢高度敏感之下：「只有兩千億的操作會非常困難」，她期待立委所提出的國安基金將規模提高到1兆元的修正草案可以通過。

美選結果使台美避免雙重課稅案生變 莊翠雲：盼12月20日前通過

美國期中選舉民主黨大勝並取得參議院與眾議院的主導權，引發立委關注台美避免雙重課稅（ADTA）與台美對等貿易協定（ART）進度是否有變數？財政部長莊翠雲今日在備詢時表示，根據來自駐美代表的消息，國會的舊任會期將在12月18、19日結束，新任將在明年1月3日上任，希望可以在12月20日之前由參議院通過，或看能否找到適合的載具在眾議院、參議院一起通過。

前九月平均月薪4.91萬元 仍有近七成勞工領不到

主計總處11日公布9月工業及服務業薪資統計，今年1至9月全體受僱員工每月經常性薪資年增2.93%，增幅寫近26年同期次高，僅次於去年；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增0.98%、實質總薪資年增2.6%，顯示實質薪資仍為正成長。

前三季實質總薪資成長2.6%創11年同期最高 近七成低於平均經常性薪資

主計總處今日發布9月受僱員工薪資常計，累計1-9月、前三季全體受僱員工經常性薪資平均每人49152元，年增2.93%，扣除物價後的實質經常性薪資為，年增0.98%；累計總薪資增幅4.59%，扣除物價後，實質總薪資增幅2.60%，為近11年同期最高增幅。惟國人最關心薪資低於平均數比率，累計前九月全體受僱員工低於平均經常性薪資比率為69.97%，續創歷年同期新高，亦即仍有近七成勞工薪資低於全體平均。

Gartner：技術成為企業成長核心 52%受訪者認為應積極部署數位員工

商業諮詢機構Gartner 調查顯示，44%的執行長（CEO）難以向利害關係人證明AI所帶來的財務回報。但並未削弱企業持續投資技術的意願。企業領導人正積極運用AI與其他技術，重新設計組織的營運模式、競爭策略與成長路徑。

CCPI評比台灣排名第59 環境部：方法學具爭議、各國減碳標準不一

德國看守協會（Germanwatch）11日公布「氣候變遷績效指標」（CCPI），台灣排名第59名，環境部長彭啓明表示，CCPI評比方法學存在爭議，尤其各國人均碳排標準設定不同，未充分考量天然資源及地緣條件，導致台灣即使持續減碳，排名仍落在後段班。他強調，國際評比可作為政府檢討的提醒，但能否代表各國實際氣候績效，仍有疑問。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。