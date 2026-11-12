從「Made in Taiwan」到「Make with Taiwan」，臺灣中小企業如何搭上兆美元AI生態系順風車？

全球半導體產值跨越1兆美元大關，提前五年達成目標；與此同時，Google、NVIDIA、Microsoft、Micron、Broadcom等科技巨擘齊聚的SEMICON Taiwan 2026規模亦創下歷史新高，臺灣供應鏈五強更首度聯袂倡議「Make with Taiwan」生態協作模式，臺灣大學（以下簡稱臺大）資訊管理學系暨研究所副教授暨臺大進修推廣學院副院長孔令傑說：「這些現象彰顯全球產業界已確認AI絕非暫時泡沫，面對未來五至十年，企業主必須深思如何借力AI推進業務轉型與營運優化。」

臺大進修推廣學院副院長孔令傑說：「AI生態圈有點像是在『打群架』，我們單打獨鬥也許贏不了，但一群人結合起來的聲勢就非常巨大。」 圖／記者王聰賢 攝影

別再用供應鏈思維做生意！企業主最容易誤解的「生態圈」真相

當全球協作由「臺灣製造」（Made in Taiwan）演進為「與臺灣共同製造」（Make with Taiwan）之生態圈模式，不少企業主管卻將生態圈誤認為只是「傳統供應鏈」的新名詞包裝，仍沿用舊有的單向思維營運。

孔令傑剖析兩者差異：「傳統供應鏈是由下游需求驅動的單向機制，本質偏向被動的支援任務；生態圈則為供給驅動需求，供給端的豐富度與多樣性會主動吸引下游客戶，形成『雞生蛋、蛋生雞』的正向循環與網絡效應，例如：蝦皮電商、Uber Eats外送平臺，以及Apple Store或Play商店等App發行平臺，皆是透過供給多樣性拉動整體需求與黏著度。」

他叮囑企業主，若持續依賴傳統供應鏈，一旦出現競爭者推出更佳產品或遭遇供應鏈斷裂，便容易陷入劣勢；反觀生態圈如同打群架，成員間雖存在競爭，卻共享聲勢與資源，能大幅提升企業的競爭力、可靠度與抗風險韌性。

中小企業的破局之法，用「不可替代性」嵌入AI生態圈

「回顧過去，網際網路與行動通訊掀起的科技浪潮，中小企業憑藉快速與彈性優勢，總能靈活捕捉未被滿足的痛點與新商機，從未被科技演進所淘汰。」臺大工商管理學系暨商研所教授郭瑞祥表示，若將AI產業比喻為五層蛋糕，由下而上依序是能源、晶片設計製造、雲端CSP、模型及應用，而第五層的應用端，正是百工百業搭上AI產業蓬勃發展的大好機會。

長年敏銳觀察業界動態，郭瑞祥教授認為：「個人使用生成式 AI 的普及率很高，但企業真正運用AI產生實質效能的只有極少數，這代表還有很長的一段里程要走。」 圖／記者沈昱嘉 攝影

但郭瑞祥提醒，企業主加入AI生態圈時應掌握兩大關鍵：其一，釐清自身價值，要麼在技術上有所貢獻成為關鍵零組件商，要麼解決尚未被滿足的顧客痛點以建立利基；其二，中小企業無需盲目追求直接對接頂級國際大廠，臺灣有台積電、鴻海、廣達等一級供應商（Tier 1）大廠站在最前線，其體系下仍需廣大的Tier 2、Tier 3供應商支援，這正是中小企業可嵌入並展現不可替代價值的生態位置。

郭瑞祥長年與企業端合作，擁有豐富的高階管理教育經驗，為協助臺灣高達九成的中小企業主在AI時代找到破局之法，特別於臺大進修推廣學院親自規劃並講授《人工智慧時代系列課程》，包括：「商業競爭策略」、「平臺與生態創新」等。

「該系列課程專為中小企業主及高階主管設計，教導學員如何將AI嵌入企業流程、打造競爭策略，並提供系統化的分析架構，帶領學員理解產業轉型趨勢（What）、商業邏輯（Why）與行動步驟（How）。」他強調，不同於坊間偏重個人AI工具操作或模型開發的課程，《人工智慧時代系列課程》著重全局的商業思維與平臺生態觀點，協助企業主及主管運用AI降本增效、改善流程，順利將個人端AI工具跨越至企業端的實際落地，創造具競爭力的商業新模式。

AI工廠不是大企業專利，中小企業老闆最該做的是「這件事」

近年來，AI大廠頻頻提及將數據轉化為智慧解決方案的「AI工廠」，但中小企業也能擁有自己的「AI 工廠」嗎？

孔令傑認為，中小企業普遍缺乏高科技製造業的成熟數位化環境，難以建置眾多感測器或完善的製造執行系統（MES），又面臨老師傅退休與人力短缺的挑戰，確實應建置AI工廠，以滿足生產排程最佳化、良率調校與即時應變，如機臺故障或客戶緊急插單等需求。

「中小企業主無需過度焦慮於算力、演算法或資工人才的建置，這類硬體與系統可交由系統整合商（SI）處理，且成本只會越來越便宜；管理階層的核心任務在於改變看待AI的視角。」他進一步指出，不同於Excel、印表機等傳統工具，AI具備判斷與預測能力，既能忠實地執行指令、還不會抱怨，與管理員工的本質如出一轍，「若中小企業無法善用AI，肇因往往在於老闆本身缺乏明確的企業目標與戰略，導致無法為AI制定適切的KPI與改進方向。」

郭瑞祥則以醫療影像辨識為例，說明傳統企業與應用AI企業之間的差距。過去影像判讀完全仰賴放射科醫師逐張審視，受限於體力與時間難以規模化；導入AI系統後，由AI承擔大量精準的影像判讀，醫師得以專注於診斷病因、處理疑難雜症與制定治療方案，透過人機協作模式提升醫療效能，醫院經營效益與產值也隨之倍增。

郭瑞祥教授提醒企業主：「雖然進入AI時代，但商業的本質從未變過，中小企業要找到自己適合切入的供應鏈與生態系位置，關鍵在於你的價值貢獻能在哪裡呈現。」 圖／記者沈昱嘉 攝影

他特別提醒：「今年，導入AI代理人（Agent）在企業間蔚為趨勢，但導入前必須先梳理自身商業與營運流程，釐清代理人在代理什麼，明確劃分哪些由AI處理、哪些由人類決策。」

AI焦慮怎麼解？三個理由，讓你從「被取代者」變成「懂AI的人」

面對瞬息萬變的AI生態系競賽，許多社會菁英與中小企業主難免焦慮。對此，孔令傑建議職場菁英可從臺大進修推廣學院的課程著手。

他列舉三大理由：「一、AI技術發展極快，目前尚無長期穩定的標準教科書，而學院教授能協助學員建立系統化思考框架，以因應龐雜的經營管理與AI決策；二、課堂上匯聚來自不同產業的學員，提供公開討論與分享落地實務的平臺；三、課程聚焦決策與思考，協助學員以『主管與經營者的高度』看待商業策略與轉型，突破職涯瓶頸、提升領導影響力。」

根據長年與EMBA學員及企業主互動的經驗，孔令傑副院長透露：「坊間課程擅長教技能，但推廣學院更擅長教思考與決策；當基層員工如果已經開始用主管的思維在思考事情，他會是同儕中最容易被升上去的人。」 圖／記者王聰賢 攝影

「AI浪潮下，你不會被AI取代，你只會被『懂AI的人』取代。」郭瑞祥以此勉勵在職者毋須恐慌於技術變革，關鍵在於保持學習心態、嘗試理解AI工具；他更以長年參加馬拉松的經驗鼓勵大家：「你不需要很厲害才開始，你一定要先開始了，才會變得很厲害。」

臺大進修推廣學院：https://www.ntuspecs.ntu.edu.tw/specs/tc/