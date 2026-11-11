電商個資外洩波及十多家業者 數發部：72小時內通報、通知消費者

數位發展部11日說明數位經濟相關業者個資事件，可能外洩的欄位以訂單、姓名、Email為大宗，部分另含電話、地址資料，可能受影響的品牌類型涵蓋服飾零售、食品、寵物用品、生活用品、保養品及化妝品。數發部表示，已通報的受害廠商大概有十幾家，規模有大有小，其中具規模的大概有五六家，個案仍在陸續調查。

數發部指出，這一波資安攻擊的特性是直接財損非常小，但潛在間接財損會非常大，駭客進入系統後並未取得信用卡號碼或直接勒索，而是偷取個資，再於暗網賣給詐騙集團。對品牌商而言，最大的損害在於商譽，提供品牌商資訊服務的廠商，商譽損失也會非常大；若因個資外洩導致民眾被詐騙而產生財損，店家也會有一定的法律責任。

依據個人資料保護法及數位經濟相關產業個人資料檔案安全維護管理辦法，業者知悉事故後應盡三項作為：72小時內通報主管機關數發部；以電子郵件、簡訊、電話通知受影響的客戶與消費者，並提供查詢管道；查明原因、修補漏洞並採取應變措施，降低當事人損害。

針對平台業者，數發部表示，平台上有許多品牌與客戶的資料，承擔的責任比較大，未來將是資安強化的推動重點，包括應辦事項與應達到的目標可能會比較高，稽核專案也可能強化。

對已發生事故的業者，數產署將進行行政檢查，但數發部強調，行政檢查的最大目的不是處罰，而是協助企業應對網路攻擊，檢查時會找專家與技術人員一起進行，從法遵與技術面協助業者儘快找到根因、防堵漏洞，並通知消費者其個資可能外洩，讓消費者收到可疑簡訊或Email時提高警覺；若因此受到財務損失，應立即報案，以確保日後能就損害賠償求償。數發部也呼籲，企業一旦發生事故，一定要趕快通報，才能在第一時間獲得協助。

數發部也已邀集平台型業者，請資安署與資安院協助加入TWCERT/CC及相關社群，隨時掌握最新情資，了解目前有哪些攻擊或漏洞須趕快修補；企業若需要漏洞情資或通報、協助，也可透過TWCERT/CC官網取得漏洞警訊、案例分享及相關資源。

至於除了呼籲之外有無強制性做法，數發部長林宜敬表示，目前仍在宣導期，將視狀況而定，並希望商家主動配合。具體作為上，數發部將以AI對抗AI，資安署與資安院已陸續取得Anthropic、OpenAI、Google及Microsoft四家資安AI模型，將用來掃描政府機構與關鍵基礎設施網站；民間企業部分，接下來會再做規劃，並希望借重台灣資安產業協助政府與民間企業解決問題，讓業者在過程中也獲得成長。

數發部提出個資保護五大行動。第一，資安署或資安院針對軟體或設備發布重大資安警訊時，各界應參考資安署「各機關基於風險導向之弱點處置期限評估指引」，於72小時內完成軟體升級、安裝補丁、關閉部分功能或採取其他防護措施。數發部指出，過去企業收到警訊後，習慣等一兩個禮拜甚至一兩個月才修正，現在不能再等，因為駭客得知漏洞後，會用AI工具快速掃描全世界尚未更新的網站並自動攻擊。

第二至第四，企業發現個資外洩，應於72小時內通報主管機關、以適當方式個別通知當事人潛在詐騙風險，並找出原因、完成漏洞修補、關閉軟體部分功能或採取其他有效措施，防止災情擴大。第五，事件發生後一個月內應提出檢討與改善計畫，落實「個資最小化原則」，避免蒐集不必要的個資，以降低攻擊面。數發部表示，收集的客戶資料越多，發生資安事件時受到的傷害越大，業者在合理範圍內收集、完成分析後，應儘快銷毀。

數發部也提醒民眾，已出現冒用品牌商名義的詐騙手法。詐騙信件主旨冠上購物網站名稱，實際由不明帳號寄出，內容帶入正確的姓名、電話、地址與購買商品，讓人信以為真，再謊稱誤設「每月訂閱」、重複扣款「金額×12期」製造恐慌，誘導民眾加入假客服LINE，並以取消訂閱、解除扣款為由，要求操作ATM、網銀或提供卡號、驗證碼。民眾收到這類信件應不點信中連結、不加LINE、不提供個資或金融資料，並可至「網路詐騙通報查詢網」點選「我要通報」，於「可疑ID」欄位貼上信中的LINE ID送出，經審查後即會停權。

最後，林宜敬強調，相關規定不是為了處罰電商或數位經濟業者，處罰對誰都沒有好處，最重要的是政府與民間企業一起努力，把防禦工作做好。