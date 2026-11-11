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台灣經濟發展創高 工總：別忘記傳產是台灣的基礎

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
工總理事長潘俊榮表示今年經濟成長率應能創39年來新高，但也呼籲政府不要忘記傳統產業是台灣的基礎，一定要照顧。聯合報系資料照
工總理事長潘俊榮表示今年經濟成長率應能創39年來新高，但也呼籲政府不要忘記傳統產業是台灣的基礎，一定要照顧。聯合報系資料照

工業總會今日舉行第80屆工業節慶祝大會，工總理事長潘俊榮致詞時除感謝過去理事長打下的基礎，也稱讚行政院長卓榮泰像是一位船長，近兩年把台灣這艘船駕駛得很好，經濟成長率應能創39年來新高，但也呼籲政府不要忘記傳統產業是台灣的基礎，一定要照顧。

潘俊榮表示，台灣產業也要與政府綁在一起，傳產雖然無法與現在發展正熱的AI同行，但是能在後面抬轎，更喊話台灣50年以上的房子都要拆掉，除了更加安全以外，更能帶動傳統產業再次起飛。

經濟部長龔明鑫表示，今年台灣經濟成長率一定在12%以上，甚至可能超過12.7%，前三季已經達到14.22%，只要第4季有不差的表現就能達標，不只是過去50年來最好，可能也是未來50來最好，「大家可能都見證了百年最好時刻也說不一定。」

龔明鑫也說，今年9月以來，傳統產業出口大幅增加，成長都在10%以上，找到國際市場上的機會，希望一些地緣政治因素能夠平息，相信政府與民間共同合作下，明年也會是一個好年。

卓榮泰表示，過去80年台灣從農業社會進入到工業時代，從加工出口區進入到科學園區、產業園區，高科技產業的帶動，接住世界給台灣最珍貴的機會，總統賴清德也形容，現在的台灣是中華民國最好的時代。

卓榮泰強調，不會因為經濟成長數據而滿足，台灣高科技產業居全球領導地位，但還有很長一段路要走，目前外銷以高科技產業居多，因此均衡台灣、照顧到百工百業，這是政府要繼續努力。

卓榮泰並喊話，台灣在穩定物價上有成果，但其中台電、中油吸收了很多，因此財務上有很大的困難，如果台電與中油能獲得十足的協助，政府就更有力量穩定台灣的民生經濟。

經濟發展 卓榮泰 龔明鑫 賴清德 潘俊榮 傳統產業

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