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台股漲1545點收復44000點　3個交易日強彈4555點

中央社／ 記者曾仁凱台北11日電

台股今天在台積電強勢領軍下震盪走高，終場大漲1545.23點，創台股史上第6大收盤漲點，收在今天最高點44257.15點，一口氣收復43000點、44000點整數關卡，成交值新台幣8491.65億元。台股本週連續3個交易日反彈，合計上漲4555.51點。

美國新興雲端服務供應商CoreWeave週二盤後公布財報超預期，並預估2028年將轉虧為盈；盤後股價大漲，激勵今天亞洲科技股反彈。

台積電昨天公布10月營收、第3季獲利及股利創新高，今天股價開高走高，終場大漲110元或4.81%，收在今天最高價2395元，貢獻今天台股逾一半的漲點。

其他主要權值股方面，聯發科終場上漲160元或4.18%，收3990元；鴻海尾盤翻紅，小漲0.5元收242元；台達電上漲20元或1.57%，收在1295元。

高價股今天強勢反攻，創意、旺矽、穎崴、精測、漢測、昇達科、創新服務等攻上漲停板，股王信驊大漲620元或5.19%，終場收在12555元，站回5日均線之上，翻轉股價腰斬的頹勢；千金股增至42檔。

另外，玻纖布族群今天表現搶眼，台玻公告10月營收優於市場預期，獲得法人升評，今天股價攻上漲停板76.7元，富喬也跟著亮燈漲停140.5元。

資深分析師蔡明翰分析，10月台股隨著美國科技股修正，其實基本面沒有太大變化，改變的是市場情緒。10月回檔有兩大特色，一是利多不漲，像台積電公布財報出色卻漲不動；二是出現利空會感染全面性的重挫，如英特爾公布第4季財測不如預期，造成市場全面重挫。

蔡明翰觀察，市場情緒本週出現反轉，如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情事件，中間牽涉疑似間諜問題，這比英特爾財報還嚴重，但沒有感染其他半導體或AI科技族群全面重挫；另外台積電公布10月營收出色，今天股價立刻大漲回應。蔡明翰認為，台股10月以來的修正波已暫時告一段落。

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