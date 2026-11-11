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國發基金天使投資71家虧損 葉俊顯：整體獲利3700萬元

中央社／ 台北11日電

立委關注國發基金創業天使投資方案中，有71家企業未實現投資損失超過原始投資成本1/3，金額約新台幣9.3億元，並質疑監管不足。國發會主委葉俊顯今天表示，創業天使投資主要鎖定早期新創企業，部分企業發展初期出現虧損可以理解，目前整體獲利約3700萬元，但確實有改善空間，1個月內提出檢討報告。

立法院經濟委員會今天邀請國發會主委、法務部首長就「國家發展基金各項投資業務（含創業天使投資方案）執行成效、共同投資機制、投資審議及利益衝突迴避機制檢討」進行報告，並備質詢。同時，邀請國發會主委、財政部首長及金融監督管理委員會首長就「國家發展基金與公股及泛公股金融機構共同投資之風險控管及監督管理機制檢討」進行報告，並備質詢。

國民黨立委楊瓊瓔指出，審計部近日報告，截至今年9月，國發基金創業天使投資方案實際投資245家企業，其中71家企業未實現投資損失超過原始投資成本1/3，金額約9.3億元。進一步抽查17家投資未滿5年的企業，截至今年6月底，已有15家累計虧損超過實收資本額1/2，其中3家出現每股淨值為負，會計師對繼續經營能力提出重大不確定性。

楊瓊瓔質疑，相關企業已符合列管標準，國發基金仍以追蹤戶管理，風險分級明顯失準。此外，創業天使投資方案原先希望借重天使投資人及業師的專業，協助新創企業改善經營、串聯資源，不過，審計部發現，受查的17家虧損企業，天使投資人與業師合計僅訪視1次，顯示後續輔導及管考機制明顯不足。

葉俊顯表示，創業天使投資主要鎖定早期新創企業，以扶植新創為主，部分企業在發展初期出現虧損，是可以理解的現象；目前投資245家企業，整體而言獲利約3700萬元。他強調，投資天使賺錢是考量之一，但不是唯一考量。

葉俊顯指出，國發基金已推動投資管理精進方案，依據投資事業上市櫃與否及投資損益情形，建立A、B、C、D等4級分類制度，並與櫃買中心合作。他承諾，1個月內提出檢討報告，持續精進投資監督與風險管理措施。

國發基金執行秘書汪庭安受訪時表示，A、B、C、D分級管理制度實施約1年，其中A、B類為上市櫃公司，C、D類為未上市櫃公司，分別代表投資獲利及虧損，依帳面投資損益分類，分級結果每季動態調整，不同風險情形採取相應的投後管理措施。

此外，民進黨立委邱議瑩詢問，國發基金管理會8月通過「投資台灣生醫產業實施方案」，10年匡列總額度100億元，目前的相關進展。葉俊顯回應，衛福部正在設立信託專戶與專案辦公室，預計明年1月正式開辦啟動投資，據了解，目前已有約8、9家業者詢問。

國發基金 天使投資 葉俊顯

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