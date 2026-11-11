台美避免雙重課稅法案 莊翠雲：期望在12月20日前推動參議院通過

美國期中選舉出爐，外界關心選舉結果是否會影響台美避免雙重課稅協定（ADTA）的簽訂。財政部長莊翠雲11日表示，據了解，駐美代表處希望在12月20日，也就是會期結束前，推動美國參議院通過，或利用較急迫的法案作為適當的載具，在參眾議院一起通過。

立法院財政委員會11日排定審查116年度中央政府總預算案有關財政部關務署及所屬、國有財產署及所屬歲出預算部分暨融資財源調度等案，莊翠雲率相關單位首長列席備詢。

民進黨立委吳秉叡質詢時指出，我國一直想要跟美國談關稅、談協定，但最後好像因為被參眾議院選舉影響、擺在那邊、沒有進度。莊翠雲解釋，台美避免雙重課稅協定（ADTA），美國眾議院已於去年1月通過ADTA相關法案，目前仍待參議院通過，這過程中，台美雙方的財政部一直在進行實質內容的交流，這是因為是涉及租稅部分，雙方要對國內法的部分有所了解，然後在未來國際文書上訂得更細，大致上都已經達成共識。

莊翠雲強調，駐美代表處一直與美方溝通，希望透過某種立法載具讓他一起通過，但也需考量什麼樣的載具比較適合，但有時候別的載具太複雜，導致個案被拖下來。

她表示，這次美國國會改選後，會期將於12月18、19日結束，新任委員將於明年1月3日就任，因此駐美代表處希望在12月20日之前，看能不能是由推動參議院通過該法案，或者找到適合的載具，在眾議院、參議院一起通過，例如利用比較急迫性的法案作為載具。

至於台美對等貿易協定（ART），莊翠雲說明，在關稅部分，台灣已與美方簽署ART以及投資合作備忘錄，所以台灣是已經與美國達成協定的國家之一，而行政院經貿談判辦公室一直與美方做密切溝通與聯繫，我們簽了之後，獲得比其他國家更優惠的待遇，現在會全力鞏固國家與產業利益，並協助台灣廠商進行相關布局。