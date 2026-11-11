產業安全領航高峰論壇 展現科技防災成果

為強化產業職場安全，提升企業自主防災能力，勞動部職業安全衛生署於10日在張榮發基金會國際會議中心舉辦「2026產業安全領航高峰論壇」，共同交流產業安全同盟推動成果、機械設備安全及科技防災應用實務，並表揚積極投入職場安全改善的績優產業團體。

論壇邀集經濟部產業發展署、產業公協會、縣市工業會及企業代表，展現政府與產業攜手合作，共同打造安全職場的具體成果。

勞動部自2019年推動「產業本質安全聯盟」，結合產業團體辦理臨廠輔導、教育訓練、機械設備風險評估及安全確效，並完成相關安全標準及技術手冊。

今年配合「職場減災行動計畫」升級為「產業安全同盟」，透過聯盟啟動活動、運作會議及訂定同盟規章，建立公協會共同參與機制，帶動會員企業落實源頭防災及自主安全管理。

在科技防災方面，職安署編製「事業單位運用科技防止職業災害參考手冊」，彙整智慧監測、異常預警及即時警示等應用案例，並研擬「補助製造業導入職場防災科技試辦計畫」，協助中小企業降低科技導入門檻。

另針對今年發生的粉碎機捲夾死亡職災，研擬「粉碎機安全指引」，強化危險部位防護、停機斷電及防止意外啟動等措施，並製作職災預防宣導影片，提升第一線作業安全。

此外，更結合經濟部產業發展署產業智慧化輔導資源，共同推動智慧科技防災應用，協助事業單位認識及運用智慧工安軟體，提升自主安全管理及職業災害預防能力。

此次論壇邀請中華民國工業協進會分享同盟推動經驗、普聯國際股份有限公司交流機械設備風險評估及防護改善成果，並安排製造業科技防災案例分享，由職安署與經濟部產業發展署共同表揚績優公協會及工業會。

未來將持續整合產業輔導、設備安全及科技防災資源，透過產業安全同盟擴大中小企業輔導與技術交流，讓防災措施深入產業現場，促進產業升級與勞工安全並進。