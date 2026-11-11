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台灣主權基金有譜！葉俊顯曝規模約300億、草案年底出爐

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台灣主權基金籌設進度曝光！國發會主委葉俊顯11日透露，主權基金相關規劃已進入法條研擬階段，預計今年底前提出專法草案，初期資本額暫以新台幣300億元為設想，採小規模起步，並以海外策略型投資為主；資金來源則研議透過央行外匯存底有償撥用、政府發行特別公債及引入民間資金等多元管道籌措。

立法院經濟委員會今日邀請葉俊顯等官員列席報告並備詢。立委李坤城關切，賴清德總統先前提出成立主權基金構想，希望打造國家級投資平台，結合政府與民間企業力量，運用台灣產業優勢拓展國際市場，詢問目前籌設進度及未來規劃。

葉俊顯表示，目前主權基金已由國發會進行較多前期研究，相關規劃已進入法條研擬階段，後續將與財政部、中央銀行及金管會等部會共同討論，尤其資金來源涉及不同主管機關，仍須進一步協調。

在法制規劃方面，葉俊顯指出，觀察全球逾百個主權基金，多數國家均以專法作為設立依據，台灣也朝制定專法方向推動，預計今年底提出草案，再與相關部會進行討論。至於何時送交立法院審議，仍須視跨部會協調及法案完整性而定。

主權基金的投資方向也逐漸明朗。葉俊顯說明，國內已有國發基金等投資工具，因此未來主權基金將以海外投資為主，並採取策略型投資模式，不會完全以財務報酬作為唯一目標。

他舉例，未來主權基金可能投資海外銷售通路、關鍵原物料及重要技術，藉此協助台灣企業掌握國際市場及產業鏈關鍵資源，強化國家整體產業競爭力，財務收益則是投資評估的重要考量之一。

至於外界關注的資金來源，葉俊顯表示，目前規劃方向相當多元，除了中央銀行外匯存底，也包括財政部發行特別公債，或由未來主權基金成立的公司自行發行公司債等方式，並希望引入保險業資金、四大基金等資金，共同參與投資，且原則上包含外匯存底跟幾大基金，都會朝有償撥用方式規劃。

至於國發基金既有資產收益是否可能投入，葉俊顯說明，仍須評估國發基金能否購買相關公債或公司債；財政賸餘部分，則尚未納入現階段規劃。整體而言，政府希望透過多元籌資機制，讓民間資金也能參與主權基金運作。

對於主權基金成立時的規模，葉俊顯首度透露，目前仍在盤點資金需求及資本額，但初步可能以300億元作為規劃基準，採取小規模起步方式，惟此數字仍屬設想階段，後續可能調整。

李坤城則期盼國發會加快腳步，除年底提出草案，也能爭取明年上半年送交立法院審議。葉俊顯回應，將持續努力，但仍須兼顧法案完整性及跨部會協調，確保制度設計周延。

主權基金 葉俊顯 規模

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