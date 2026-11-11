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正面看待國安基金擴大規模 莊翠雲：可增加操作彈性

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

國安基金日前宣布啟動史上第十次護盤，但國安基金資金規模是否擴大也成為焦點，財政部長莊翠雲11日表示，對於擴大規模尊重立法院的審議結果，並建議提高金融機構借款的上限額度，四大基金借款上限則維持3,000億元，希望讓國安基金在操作上更有彈性。

立法院財政委員會11日審查116年度財政部相關預算案，立委郭國文表示，外資上周賣超5,244億元，但國安基金實際可調動額度僅有2,000億元，國安基金規模僅占目前市值比重約0.14%，加上外資一天賣超可能就超過2,000億元，「國安基金的子彈恐怕一下子就燒完了」。

立委郭國文、李坤城也同步問到，國安基金目前已經進場了嗎？莊翠雲並未正面回應，「這部分授權執行秘書，我不需要知道、也不宜知道。」李坤城進一步詢問，財政部是否鼓勵公股銀行逢低買進，莊翠雲表示，公股銀行是否買進有自己的財務操作策略，投資部位必須符合法規限制，「如果進場逢低買進對於獲利有幫助，也可以鼓勵他們進場買。」

至於國安基金規模，雖然現行國安基金規模5,000億元，但考量四大基金主要是用以照顧勞工及軍公教退撫，過去以來國安基金並未動用四大基金的3,000億元額度，實際動用額度只有向銀行借款的2,000億元。

先前立法院財委會也曾審查國安基金設置及管理條例，擬將國安基金規模從現有的5,000億元上修至1兆元。郭國文與李坤城則提案，維持四大基金借款額度3,000億元不變，另向金融機構借款的最高限額調高至7,000億元。

莊翠雲指出，這部分財政部持正面態度，希望讓國安基金在操作上更有彈性。她進一步表示，國安基金在民國89年成立時，當時股市市值僅9.2兆元，但以今年10月上市櫃公司的市值達到158.38兆元，相較之下市值規模已超過17倍，且目前外資占比達到46.78%，與民國89年底外資占比8.44%相比，已增加38.34%，在國際政經情勢高度敏感下，國安基金在2,000億實際可動用額度下，操作上確實有困難。

國安基金 莊翠雲 規模

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