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立委關心國安基金是否糧草不夠 莊翠雲：盼兆元規模修正草案能通過

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
立委關心國安基金護盤台股是否糧草不夠，財長莊翠雲表示，盼兆元規模修正草案能通過。聯合報系資料照
立委關心國安基金護盤台股是否糧草不夠，財長莊翠雲表示，盼兆元規模修正草案能通過。聯合報系資料照

立法委員關注國安基金護盤台股只有上限兩千億元的銀行融資可用，是否會不夠？財政部長莊翠雲今日在財委會上直言，國際政經情勢高度敏感之下：「只有兩千億的操作會非常困難」，她期待立委所提出的國安基金將規模提高到1兆元的修正草案可以通過。

莊翠雲指出，雖然國安基金現在的規模是5千億，但實際上3千億是四大基金本身的部位，無法動用，去年12月審議的時候，立委提出的修正草案，是把金融機構融資的部分能夠提高到7千億元，財政部持正面看待，這樣會使得國安基金的操作更有彈性。

包括立委郭國文、李坤城都關注國安基金的子彈不夠問題，郭國文也提出修正草案。莊翠雲表示，立委提案的草案內容，都建議向金融機構借款增加5千億到7千億，這是符合當前的市場規模所需。她分析在民國89年國安基金剛成立的時候，當時股市的市值只有9.2兆，但是現在已經158.38兆，成長了17倍多，外資現在占比46.78%，已經遠超過民國89年的8.44%，時空環境跟當初立法的時候已經完全不一樣。

李坤城表示，他贊成國安基金的規模從5千億提高到1兆元，不見得直接要花這麼多錢，而是口袋多一些錢，會讓大家知道有準備，信心就會出來了。

李坤城也問，國安基金雖然有進場，台股大漲逾千點，但是外資基金還是在賣，昨天成交量已經超過1兆元，是否會讓國安基金成為外資的提款機？莊翠雲表示，相信國安基金執行秘書、財政部次長阮清華很有經驗，在操盤的時候都會注意到點火的效果。

對於這一波外資放空，莊翠雲表示，金管會有限空令，中央銀行也有一些動作，除了決議要召開臨時委員會議之外，金管會也提出相關的措施，會和國安基金的進場相輔相成。

國安基金 莊翠雲 立委

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