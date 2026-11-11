職災預防及重建宣導 勞動部放寬補助規定

為鼓勵民間團體及醫療機構積極投入協助政府推動職業災害預防及職業災害勞工重建宣導工作，以落實減少職業災害及深化職災勞工保護之政策目標，勞動部修正發布《職業災害預防及職業災害勞工重建補助辦法》，放寬申請宣導類計畫案相關規定。

勞動部表示，過往民間團體或醫療機構申請「職業災害預防及職業災害勞工重建之宣導」補助計畫時，依規定應於每年8月底提出申請，如果逾期則無法再行受理申請。

考量新興職業災害類型預防技術日新月異，且職業災害勞工各項保護措施或法規應廣泛讓勞工朋友瞭解，確保其權益，政府應當更積極結合民間團體的力量，共同達成推動職災預防及職災勞工保護的政策目標。

此次修正的重點，聚焦在「增訂再次公告受理機制」、「放寬計畫申請數量」及「簡化審查流程」三大面向，勞動部得視宣導類補助計畫申請情形，於次年2月底前再次公告受理申請，同時也取消每一宣導類計畫主持人每年僅得申請一個計畫的限制，及該類型計畫案可由主管機關逕行審查及核定。

勞動部說明，守護職場安全及保障職災勞工權益，是政府重要且優先的政策。此次修正條文將自2027年1月1日起生效，相關資訊可至勞動部職業安全衛生署網站參閱或下載，或撥打專線洽詢。