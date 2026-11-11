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APEC 領袖代表 傳賴總統指派由施振榮擔任

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
無任所大使、宏碁集團創辦人施振榮。聯合報系資料照
無任所大使、宏碁集團創辦人施振榮。聯合報系資料照

中國大陸此次主辦2026亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，8、19日將於深圳舉行。有消息傳出，賴清德總統指派，將由無任所大使、宏碁創辦人施振榮出任APEC領袖代表。國安團隊此行將致力確保國家代表團能順利成行、圓滿返國，公平、尊嚴參與今年年會活動。

事實上，施振榮曾於2007年澳洲雪梨APEC峰會代表出席，熟稔國際多邊峰會的運作，此次並非他首次肩負APEC領袖代表重任。據悉，他被遴選為代表賴總統的原因，其一是符合APEC宗旨，不僅德高望重，也熟悉AI半導體產業；其二，他能沉著應對各項外交折衝，維持我國尊嚴。

由於主辦國是中國大陸，我國安團隊在相關作業上格外謹慎，我方期待以「中華台北」經濟體身份，依「慣例」與其他會員國平等出席APEC年會。外界評估，台灣AI伺服器及半導體製造在國際居關鍵領導地位，台灣若未參與APEC年會，會是其他經濟體的損失。

APEC 施振榮 賴總統

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