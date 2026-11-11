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美選結果使台美避免雙重課稅案生變 莊翠雲：盼12月20日前通過
美國期中選舉民主黨大勝並取得參議院與眾議院的主導權，引發立委關注台美避免雙重課稅（ADTA）與台美對等貿易協定（ART）進度是否有變數？財政部長莊翠雲今日在備詢時表示，根據來自駐美代表的消息，國會的舊任會期將在12月18、19日結束，新任將在明年1月3日上任，希望可以在12月20日之前由參議院通過，或看能否找到適合的載具在眾議院、參議院一起通過。
包括立委吳秉叡、李坤城都關注相關的進度。莊翠雲指出，台美避免雙重課稅已在114年1月從美國眾議院通過，正待參議院通過，在大選過後，駐美代表也積極與國會和相關助理溝通，要透過某種載具一起通過，避免台灣的案子被拖延，希望爭取在當前「跛鴨會期」還沒有結束之前，也就是明年1月前通過。
ADTA法案包括兩部分，一是美台快速減免雙重課稅法案，修正美國內地稅法，提供台灣人民與企業類似租稅協定減免待遇，快速解決跨境所得重複課稅問題。二是美台租稅協定授權法案，授權美國總統與台灣簽訂全面性租稅協定，完整解決跨境所得重複課稅問題。
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