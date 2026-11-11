國發基金投資71家新創虧損嚴重 葉俊顯：整體仍獲利3,700萬

國發基金創業天使投資方案遭質疑監督管理不足。立委楊瓊瓔11日在立法院經濟委員會指出，審計部調查發現，國發基金投資的部分新創企業虧損嚴重，甚至出現股東權益為負數的情形，但天使投資人及業師對17家虧損企業合計僅訪視一次，質疑輔導機制流於形式。國發會主委葉俊顯坦言確實有改善空間，承諾一個月內提出檢討報告。

楊瓊瓔指出，審計部近日提出報告，截至今年9月，國發基金創業天使投資方案實際投資245家企業，其中71家企業未實現投資損失超過原始投資成本三分之一，涉及金額達9.3億元；進一步看其中17家投資未滿五年的企業，截至今年6月底，已有15家累計虧損超過實收資本額二分之一，更有三家股東權益轉為負數，會計師對其繼續經營能力提出重大不確定性疑慮。

楊瓊瓔質疑，相關企業已符合列管標準，但國發基金未能落實追蹤管理及風險分級，且創業天使投資方案原本希望借重天使投資人及業師的專業，協助新創企業改善經營、串聯資源，審計部卻發現，受查的17家虧損企業，天使投資人與業師合計僅訪視一次，顯示後續輔導及成效管考機制明顯不足。

對此，葉俊顯表示，創業天使投資主要鎖定早期新創企業，部分企業在發展初期出現虧損，屬於可以理解的現象；目前投資的245家企業，整體而言仍獲利約3,700萬元，且除了財務報酬，更重要的是扶植新創企業，獲利並非唯一考量。

葉俊顯指出，國發基金已推動投資管理精進方案，依據投資事業上市櫃與否及投資損益情形，建立A、B、C、D四級分類制度，並與櫃買中心合作強化輔導機制。他也承諾，一個月內提出檢討報告，持續精進投資監督與風險管理措施。

國發基金執行秘書汪庭安說明，ABCD分級管理制度已實施約一年，其中A、B類為上市櫃公司，分別代表國發基金投資獲利及虧損；C、D類則為未上市櫃公司，依帳面投資損益進行分類，分級結果每季動態調整，並依不同風險狀況採取相應的投後管理措施。目前國發基金投資的38家上市櫃公司中，A類有29家、B類九家，相較上一季分別為27家及11家，已有兩家公司由B類轉為A類。

汪庭安表示，國發基金除了結合民間天使投資人提供輔導，也透過推動辦公室定期追蹤企業財務及營運狀況，並建立風險預警指標。例如財務長（CFO）或簽證會計師異動，都可能是企業經營出現異常的警訊，必須進一步了解及處理，藉此及早掌握潛在風險，強化投後管理。