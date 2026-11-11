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國安基金第十度啟動護盤 財長莊翠雲：穩定金融市場、維護民眾信心

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

國安基金日前宣布啟動史上第十次護盤，立法院財政委員會11日審查116年度財政部相關預算案，財政部長莊翠雲出席備詢。會中包括立委吳秉叡、顏寬恆皆關切國安基金議題，莊翠雲強調，國安基金的目的是穩定金融市場，並且維護民眾信心，至於進場時間多久、何時退場，國安基金幕僚將會密切關注，退場作業則須經由委員會討論。

立委關切，國安基金啟動護盤是基於什麼理由才做出決定？莊翠雲指出，國安基金進場條件皆有規定，這一次在11月6日看到台股開盤跌了近3,800點，盤中最低達到37,837點，是近期最低點，收盤則收在39,701點，距離今年高點49,968點，已下跌10,267點，跌幅達到20.55%，另外一個原因是，外資持續賣超，顯示市場投資信心明顯不足。

莊翠雲強調，國安基金進場需經過國安基金委員會討論，上周五召開臨時委員會，會中委員充分討論認為符合國家金融安定基金設置及管理條例第8條「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」的情形，因此決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。

立委也提問，國安基金預計進場時間多久、何時退場？莊翠雲指出，國安基金的目的是要穩定金融市場，並且維護民眾信心，至於進場時間多久、何時退場，她表示，國安基金幕僚將會密切關注股市情況，視情況做處置因應，由於退場也需要考慮整體情勢變化，並經過國安基金委員會討論，有共識決議後再做後續退場作業。

莊翠雲也強調，這已經是國安基金歷年來第十度進場，從來不會在護盤期間告訴大家要護盤多久、什麼時候會退場。

國安基金 莊翠雲 護盤

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