台美避免雙重課稅法案 莊翠雲：盼12/20前促參議院通過

美國期中選舉出爐，市場關注台美避免雙重課稅協定（ADTA）至今仍未定案。財政部長莊翠雲今天於立法院答詢時表示，據悉駐美代表處希望在12月20日會期結束前，推動美國參議院通過，或找到適當的立法載具，在參、眾議院一起通過。

立法院財政委員會今天排定審查116年度中央政府總預算案有關財政部關務署及所屬、國有財產署及所屬歲出預算部分暨融資財源調度等案，莊翠雲率相關單位首長列席備詢。

民進黨立委吳秉叡質詢時關注，台美避免雙重課稅協定（ADTA）及台美對等貿易協定（ART）等法案進度。莊翠雲說明，美國眾議院已於去年1月通過ADTA相關法案，目前仍待參議院通過，過程中台美財政部一直在進行實質內容的交流。

莊翠雲解釋，這是因為，雙方要對國內法的部分有所了解，然後在未來國際文書上訂得更細，大致上都已經達成共識。

莊翠雲說，駐美代表處一直與美方溝通，希望透過某種載具將其通過，但也需考量什麼樣的載具比較適合，避免造成ADTA這個個案被拖下來。

她表示，就財政部所知，此次美國國會改選後，會期將於12月18、19日結束，新任委員將於明年1月3日就任，因此駐美代表處希望在12月20日之前，推動參議院通過該法案，或者找到適合的載具，例如比較急迫性的法案，在眾議院、參議院一起通過。

至於ART方面，莊翠雲說明，台灣已與美方簽署ART及投資備忘錄，屬於已經與美國達成協定的國家之一，而行政院經貿談判辦公室一直與美方做密切聯繫，會全力鞏固國家與產業利益，並協助台灣廠商進行相關布局。