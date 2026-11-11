聽新聞
0:00 / 0:00
國發會協助產業赴美投資五千億美元融資計畫 9件通過審核
針對國發會協助國內產業赴美投資5千億美元的融資計畫，輸出入銀行的理事主席戴燈山今日在立法院財委會備詢時指出，先前有50多件的案子提出，但是不是每一件都需要向銀行融資，目前受理的案子總共有17件，第一批有9件審核已經通過。
該計畫除了輸出入銀行提供融資保證之外，還有八大公股行庫跟九間民營銀行參與。財政部長莊翠雲在備詢的時候也特別對風險管理指出，各銀行在審核的時候就會做5P（授信原則）的審核與風險的控管，如果要申請融資保證的話，投資之前必須經過經濟部同意，融資保證也要經過平台作業審核。
另外，對烏克蘭的重建需求，是否會和國發會的合作來提供融資？對此，戴燈山指出，目前有中東歐融資基金方案，平台運作也很順利，如果後續有相關的民生交通等重建需求，都可以拿到這個計畫裡面來適用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。