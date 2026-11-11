國發會協助產業赴美投資五千億美元融資計畫 9件通過審核

針對國發會協助國內產業赴美投資5千億美元的融資計畫，輸出入銀行的理事主席戴燈山今日在立法院財委會備詢時指出，先前有50多件的案子提出，但是不是每一件都需要向銀行融資，目前受理的案子總共有17件，第一批有9件審核已經通過。

該計畫除了輸出入銀行提供融資保證之外，還有八大公股行庫跟九間民營銀行參與。財政部長莊翠雲在備詢的時候也特別對風險管理指出，各銀行在審核的時候就會做5P（授信原則）的審核與風險的控管，如果要申請融資保證的話，投資之前必須經過經濟部同意，融資保證也要經過平台作業審核。

另外，對烏克蘭的重建需求，是否會和國發會的合作來提供融資？對此，戴燈山指出，目前有中東歐融資基金方案，平台運作也很順利，如果後續有相關的民生交通等重建需求，都可以拿到這個計畫裡面來適用。