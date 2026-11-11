foodpanda 2階段漲平台費

護國神山台積電昨日召開董事會通過五項決議，最令外界關注的兩項決議，一是第三季現金股利增至九元，較第二季的每股七元高出兩元，創下新高；另一項決議則將以不超過五億美元的額度，認購Anthropic普通股，並以不超過五億美元的額度，認購OpenAI特別股，擴大整體投資布局。

2026-11-11 00:00