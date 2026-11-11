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匯率激戰 央行拉尾盤 守住33元

聯合報／ 記者藍鈞達張曼蘋／台北報導

台股昨日大漲逾千點，外資卻持續賣超，新台幣匯率全天上演卅三元保衛戰，盤中數度逼近整數防線，尾盤央行與外資打得激烈，出現罕見的「心電圖」急升急貶走勢，終場新台幣戲劇性由貶翻升，收在卅二點八六五元，升值一點七分，驚險守住整數關卡。

新台幣昨日早盤一度升抵卅二點七九四元，但隨著台股漲勢收斂，外資美元買盤湧現，匯價迅速由升轉貶，盤中最低來到卅二點九七元，距離卅三元僅差臨門一腳，匯銀主管表示，「但怎樣都翻不過去」，到了下午，原先外資匯出還有力道，三點過後風雲變色，央行跟出口商陸續進場，匯價大幅波動，出現多次急拉急貶，短短半小時內反覆震盪，顯見央行跟外資多空交戰劇烈。

昨單日高低價差達一點七六角，兩大外匯市場成交額卅二點一五五億美元。匯銀主管認為，台股回穩，可望帶動新台幣貶勢稍緩，加上央行加強進場調節，短線上新台幣應不致貶破卅三元。

匯銀主管指出，台股連續兩天強彈，外資卻未停止提款，資金外流壓力尚未解除，但金額已經逐步降低，央行近期應會持續加強匯市調節，一旦外資匯出的情況緩解，新台幣有機會由貶翻升。

台股近期動盪，國民黨立委賴士葆昨在立法院質詢，質疑外資持續賣超、台幣貶值。央行總裁楊金龍表示，十一月以來外資匯出大約一百多億美元，主要是過去在台灣賺到的錢到國際市場再配置，以及分配到的股利匯出，「不是如委員所說的養套殺」，目前外資進出都算正常。

行政院長卓榮泰表示，從去年四月至今台股歷經多少波折不敢樂觀，但對於台灣韌性起碼要有點信心，現在需要的是穩定整個社會，而不是對台灣百工百業的努力無情批評。

賴士葆質疑外資「左手做報告，右手一直賣股票」，要求央行一星期內提出報告，說明這波台幣貶值與外資賣出之間的關係。楊金龍允諾提出報告並表示，外匯市場由供需決定，「匯率是很難預測的。」

卓榮泰表示，「央行不會操控匯率」，政府長期關心股市，貨幣不能只看一天要看區段。

匯率 央行 匯價

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