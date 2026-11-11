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老人健康「不能只用年齡判斷」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

因應「全齡金融」新政策，金管會主委彭金隆也透露實物給付內容擴大方向，例如，保險局正跟衛福部討論，健康險給付內容可否涵蓋業務員帶客戶去醫院就診；另，老人的健康不能夠只用年齡判斷，若能舉證長輩健康狀況良好，相關法規可做適度放寬，不宜用年紀一刀切割所有的保費及理賠計算。

綜觀目前的社會情況，很多長輩需要去醫院回診，卻因為小孩在外地工作，或是外籍看護語言不通，而有相當多困擾，但業務員如果受過相關訓練，並在符合規定的情況下陪同就診，就可以解決許多年輕人、或長輩的煩惱，子女無需因為父母就診而特別請假。「假設大家認為這個是社會需要的服務，我們也願意配合做法規上的新突破，來滿足這個需求！」彭金隆說。

另一個突破，則是保險商品設計原則。彭金隆表示，現代老年人的健康狀況已與過去大不同，現在很多老人家都會上健身房，健康可能還優於很多年紀輕的人。

彭金隆認為，老人的健康不能只用年齡來判斷，也可以使用其他方式來舉證其健康狀況，保費計算上，不見得要完全依照過去方式，也可以考慮對健康老人收取較低保費，而非只依照年紀來算保費，這個才是公平的，「不要用年齡來一刀切。這也可以去幫助減少社會的成本，去創造更多的公共利益。」不過，這些也都會涉及跨部會合作，如衛福部的長照健康管理以及交通部的橫向溝通等。

彭金隆也說，他長期研究保險，過去幾百年來，保險沒有太多改變、相對落伍，保險業若只將重心放在損失之後的補償，這是不夠的、也太消極，應轉變核心觀念為風險管理，將業務發展重心思考放在損失預防、讓風險不再發生，讓民眾生活更有保障。

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