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彭金隆：銀行應走向全齡金融

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
金管會正推動「全齡金融」新政策，主委彭金隆接受聯合報專訪時指出，金融服務業應思考十年、廿年人口結構改變後，該推出哪些符合客戶需求的新服務。聯合報系資料照
金管會正推動「全齡金融」新政策，主委彭金隆接受聯合報專訪時指出，金融服務業應思考十年、廿年人口結構改變後，該推出哪些符合客戶需求的新服務。聯合報系資料照

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金管會正推動「全齡金融」新政策，主委彭金隆接受聯合報專訪時指出，金融服務業應思考十年、廿年人口結構改變後，該推出哪些符合客戶需求的新服務。記者陳正興／攝影

金管會正如火如荼推動「全齡金融」新政策，金管會主委彭金隆接受聯合報專訪時指出，金融服務業應配合社會變化，思考十年、廿年人口結構改變後，該推出哪些符合客戶需求的新服務，不只是因應，而且要「預應」，這就是全齡金融概念的發想。

彭金隆認為，金融業不能只問客戶需要什麼，金融業自己就是專家，應該先去想客戶未來會有哪些需要，並透過更多驗證，與市場進行溝通。在「全齡金融」這項願景裡，民眾如果加入一個金融集團，那麼，銀行、保險都應該提供這位客戶全方位服務，並建立更大的生態圈。

彭金隆舉例，民眾出國不只需要保險服務，銀行也可以提供特約旅行社，提供客戶客製化服務。換句話說，金融集團不單只提供金融類服務，而是結合其他領域業者，建立生態圈，讓客戶整體需求都可以得到滿足。

在銀行方面，全齡金融會有四個分組，包含青年築基賦能、壯年責任配置、高齡生活支援以及族群多元化，無論是外籍移工、新移民，或是弱勢族群、身心障礙者等，都會包括在多元族群範疇中。上述四個不同分組，將分別由玉山、國泰、中信、永豐等四家銀行來召集各銀行加入協作行列。

彭金隆期許，全齡金融得先在國內作好，這也將成為銀行海外布局的新利基。例如，金融業主要擴張的海外地區，包含泰國、印尼、越南等，都有少子化問題，台灣若在人口結構老化這塊找到新解決方案，也能成為未來海外發展的利基。

彭金隆以玉山銀行金融處方箋服務為例，這是台灣首個串聯醫療照護、金融安全的服務，讓高齡、認知功能退化者看診、照護過程中，由醫療端進行早期辨識，再轉介銀行提供專人諮詢與規畫；他認為，其他銀行如果不加入協作行列，客戶就會流失，他希望將全齡金融意念落實到這些服務，也激勵銀行高層要分配更多資源用到這些地方。

彭金隆也鼓勵金融業轉型投入全齡金融，不只銀行業分行可以轉型來守護長者資產，甚至證券公司據點，也可以發揮照顧和關懷高齡長者的功能。

彭金隆 銀行 金管會

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