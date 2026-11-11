聽新聞
0:00 / 0:00
明年經濟關鍵字預測／卓榮泰選「揚」 龔明鑫挑「榮」
經濟日報主辦「2027經濟關鍵字大預測活動」，行政院長卓榮泰選「揚」，經濟部長龔明鑫選「榮」。
卓榮泰表示，「揚」是經濟昂揚的揚，台灣經濟展現韌性與競爭力，政府持續推動產業升級、厚植創新實力，讓台灣經濟不只上揚，更能向上提升、向外拓展，全民共享經濟成長果實。
「揚」也是揚帆啟航的揚，卓揆期待，「台灣號」要以堅實民主制度、深厚科技實力、靈活產業韌性迎向世界、掌握未來，不只在供應鏈重組浪潮中乘風破浪，更要成為引領創新、創造價值的重要力量。
龔明鑫選「榮」，地緣政治風險持續，政府積極強化國際產業鏈結與技術布局，推動AI融入百工百業，促成高科技產業與傳產及中小微企業共榮共好。AI供應鏈需求強勁，可望帶動明年出口突破1兆美元，與企業共創經濟繁榮新局面，全民共享增長紅利。
精選好禮 立即投票
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。