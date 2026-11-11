明年經濟關鍵字預測／卓榮泰選「揚」 龔明鑫挑「榮」

因應「全齡金融」新政策，金管會主委彭金隆也透露實物給付內容擴大方向，例如，保險局正跟衛福部討論，健康險給付內容可否涵蓋業務員帶客戶去醫院就診；另，老人的健康不能夠只用年齡判斷，若能舉證長輩健康狀況良好，相關法規可做適度放寬，不宜用年紀一刀切割所有的保費及理賠計算。

2026-11-11 00:13