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明年經濟關鍵字預測／卓榮泰選「揚」 龔明鑫挑「榮」

經濟日報／ 記者余弦妙江睿智／台北報導

經濟日報主辦「2027經濟關鍵字大預測活動」，行政院長卓榮泰選「揚」，經濟部長龔明鑫選「榮」。

卓榮泰表示，「揚」是經濟昂揚的揚，台灣經濟展現韌性與競爭力，政府持續推動產業升級、厚植創新實力，讓台灣經濟不只上揚，更能向上提升、向外拓展，全民共享經濟成長果實。

「揚」也是揚帆啟航的揚，卓揆期待，「台灣號」要以堅實民主制度、深厚科技實力、靈活產業韌性迎向世界、掌握未來，不只在供應鏈重組浪潮中乘風破浪，更要成為引領創新、創造價值的重要力量。

龔明鑫選「榮」，地緣政治風險持續，政府積極強化國際產業鏈結與技術布局，推動AI融入百工百業，促成高科技產業與傳產及中小微企業共榮共好。AI供應鏈需求強勁，可望帶動明年出口突破1兆美元，與企業共創經濟繁榮新局面，全民共享增長紅利。

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卓榮泰 龔明鑫 供應鏈

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