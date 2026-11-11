聽新聞
0:00 / 0:00

台美避免雙重課稅法案 卓揆：拚「跛鴨會期」通過

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影

台美避免雙重課稅法案至今仍未定案，行政院長卓榮泰昨（10）日表示，該法案在美國眾議院已完成程序，現在是卡在參議院，台美持續溝通。美方希望到2027年1月新國會會期開始前，能找到適當的立法載具，在剩下的「跛鴨會期」能夠通過。

卓榮泰昨日率部會首長赴立法院備詢。國民黨立委林德福質詢指出，台美避免雙重課稅法案在今年底前是否會有具體進展？

卓榮泰回應，我方極力在爭取，也接收到從各地、美國回來的台商反映，都很希望台美避免雙重課稅能及早談妥，財政部也持續緊盯進度。

財政部長莊翠雲表示，有關台美避免雙重課稅協定（ADTA）法案，外交部跟駐美代表處一直持續與美方國會聯繫，密切溝通中，事實上美國跨黨派都支持。卓榮泰重申，美方現在國內、國會事務滿多的，外交部持續在溝通。

卓榮泰解釋，ADTA一直是我方跟美方國會溝通的最重要議題。我方得到的答案是，兩黨議員都有意要支持。現在最大問題是，要找一個適當的立法載具。我方跟所有美方議員溝通，美方現在希望，到2027年1月新會期開始前，能找到適當的立法載具。

卓榮泰說，目前希望在美國剩下的「跛鴨會期」能通過，我方希望朝此方向推進。先前政府已請我方財政部跟美國財政部做良好溝通，將相關議題都準備好。

他提到，美國跛鴨會期剩下一個多月，許多工作正在進行中。若該法案須等到新會期才能完成，我方也做好相關立法部署。

卓榮泰表示，對於ADTA，尤其是台灣投資對於美國的重要性，美方都非常地了解。美方不管是行政部門或立法部門，都有意願全力推動。

卓揆 台美 法案

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台美避免雙重課稅法案推進中 卓榮泰盼「跛鴨會期」通過

美民主黨取得國會主導權 經長：鞏固台美談判結果

專訪／跛腳鴨不必在乎代價 國會拉不住川普 外交走向更難測

黃仁勳小三共諜案 卓榮泰：涉及我產業、國家利益都有明文規範

相關新聞

彭金隆：銀行應走向全齡金融

金管會正如火如荼推動「全齡金融」新政策，金管會主委彭金隆接受聯合報專訪時指出，金融服務業應配合社會變化，思考十年、廿年人口結構改變後，該推出哪些符合客戶需求的新服務，不只是因應，而且要「預應」，這就是全齡金融概念的發想。

匯率激戰！央行拉尾盤 守住33元

台股昨日大漲逾千點，外資卻持續賣超，新台幣匯率全天上演卅三元保衛戰，盤中數度逼近整數防線，尾盤央行與外資打得激烈，出現罕見的「心電圖」急升急貶走勢，終場新台幣戲劇性由貶翻升，收在卅二點八六五元，升值一點七分，驚險守住整數關卡。

明年經濟關鍵字預測／卓榮泰選「揚」 龔明鑫挑「榮」

經濟日報主辦「2027經濟關鍵字大預測活動」，行政院長卓榮泰選「揚」，經濟部長龔明鑫選「榮」。

台美避免雙重課稅法案 卓揆：拚「跛鴨會期」通過

台美避免雙重課稅法案至今仍未定案，行政院長卓榮泰昨（10）日表示，該法案在美國眾議院已完成程序，現在是卡在參議院，台美持續溝通。美方希望到2027年1月新國會會期開始前，能找到適當的立法載具，在剩下的「跛鴨會期」能夠通過。

彭金隆：老人健康「不能只用年齡判斷」

因應「全齡金融」新政策，金管會主委彭金隆也透露實物給付內容擴大方向，例如，保險局正跟衛福部討論，健康險給付內容可否涵蓋業務員帶客戶去醫院就診；另，老人的健康不能夠只用年齡判斷，若能舉證長輩健康狀況良好，相關法規可做適度放寬，不宜用年紀一刀切割所有的保費及理賠計算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。