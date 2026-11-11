台美避免雙重課稅法案 卓揆：拚「跛鴨會期」通過

台美避免雙重課稅法案至今仍未定案，行政院長卓榮泰昨（10）日表示，該法案在美國眾議院已完成程序，現在是卡在參議院，台美持續溝通。美方希望到2027年1月新國會會期開始前，能找到適當的立法載具，在剩下的「跛鴨會期」能夠通過。

卓榮泰昨日率部會首長赴立法院備詢。國民黨立委林德福質詢指出，台美避免雙重課稅法案在今年底前是否會有具體進展？

卓榮泰回應，我方極力在爭取，也接收到從各地、美國回來的台商反映，都很希望台美避免雙重課稅能及早談妥，財政部也持續緊盯進度。

財政部長莊翠雲表示，有關台美避免雙重課稅協定（ADTA）法案，外交部跟駐美代表處一直持續與美方國會聯繫，密切溝通中，事實上美國跨黨派都支持。卓榮泰重申，美方現在國內、國會事務滿多的，外交部持續在溝通。

卓榮泰解釋，ADTA一直是我方跟美方國會溝通的最重要議題。我方得到的答案是，兩黨議員都有意要支持。現在最大問題是，要找一個適當的立法載具。我方跟所有美方議員溝通，美方現在希望，到2027年1月新會期開始前，能找到適當的立法載具。

卓榮泰說，目前希望在美國剩下的「跛鴨會期」能通過，我方希望朝此方向推進。先前政府已請我方財政部跟美國財政部做良好溝通，將相關議題都準備好。

他提到，美國跛鴨會期剩下一個多月，許多工作正在進行中。若該法案須等到新會期才能完成，我方也做好相關立法部署。

卓榮泰表示，對於ADTA，尤其是台灣投資對於美國的重要性，美方都非常地了解。美方不管是行政部門或立法部門，都有意願全力推動。