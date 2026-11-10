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台股近期波動受關注 卓榮泰：政府關注市場但不過度干預

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影

行政院長卓榮泰10日出席「TiBOOST創新大步計畫」晚宴表示，政府將持續整合產業政策、技術研發、人才培育、國際合作及資本市場資源，打造完整創新產業生態系，協助更多台灣新創企業成長。他也指出，台灣今年經濟表現亮眼，第3季經濟成長率概估達14.36%，全年預估達11.05%，政府將進一步推動均衡發展，讓高科技產業與中小微企業共同成長。

卓榮泰表示，「TiBOOST」結合台灣創新板英文縮寫TIB（Taiwan Innovation Board），以及代表快速成長的BOOST，希望加速台灣新創事業發展。本次計畫吸引來自23個國家的396件提案，最終由12組團隊脫穎而出，展現台灣新創產業的技術實力與創新能量。雖然競賽排名有先後，但創新潛力無窮，期盼透過獎項激勵團隊持續精進，讓更多台灣新創獨角獸在國內外發光發熱。

卓榮泰指出，台灣近年受惠於人工智慧、半導體等科技產業帶動，加上全民及各行各業共同努力，經濟表現亮眼。去年經濟成長率達8.76%，今年第3季經濟成長率概估達14.36%，全年預估達11.05%。出口方面，今年10月出口額達967.6億美元，創歷年單月新高，年增58.9%，並連續36個月正成長；今年1至10月出口額累計達7,582.9億美元，年增47.7%，同樣創下歷史紀錄。

不過，卓榮泰表示，政府更重視如何將經濟成長動能延續至明年。目前各界預期明年全球經濟成長率約3%，台灣則有機會達5%至6%，甚至更高。在經濟成長之際，也必須兼顧均衡發展，讓高科技產業帶動台灣起飛，同時加速中小微企業轉型升級，成為高科技產業鏈的一環，打造更完整的產業生態系。

卓榮泰指出，行政院已提出《中小微企業轉型升級發展條例》草案，並編列8年1,000億元預算，協助中小微企業轉型升級，盼獲立法院支持。他也呼籲新創業者將目光投向中小微企業，協助其創新成長，讓台灣經濟發展更加均衡。

在產業政策方面，卓榮泰表示，政府正推動「AI新十大建設」及「13項戰略產業」，從主權AI、算力建設、人才培育到資金引進，都有相應計畫，希望帶動百工百業智慧化應用，建立「全民智慧生活圈」。政府也將整合國家發展基金、民間創投、企業創投及資本市場資源，持續健全資本市場、精進上市櫃制度、提升市場流動性，並強化資訊揭露與投資人保護，打造更友善的新創環境。

談及亞洲資產管理中心，卓榮泰表示，金管會以「2年有感、4年有變、6年有成」為目標持續推動，高雄示範專區的成果，讓計畫從「2年有感」進入「4年有變」階段，未來也希望將高雄經驗複製到其他縣市，帶動金融創新發展。

卓榮泰並指出，截至今年9月底，台灣上市櫃公司合計1,978家，總市值突破168兆元，為全球第四大股市；台灣創新板掛牌企業已超過30家，成交金額較去年同期成長373%，顯示資本市場正透過資金與技術合作支持新創產業，帶動產業發展。

至於近期股市波動，卓榮泰表示，政府關注市場是否在自由、健康的環境下運作，以及市場出現較大變化時能否維持全民信心。政府將採取更自由、開放的立場，維持對股市的基本關注，但不會輕易進行過多干預。

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