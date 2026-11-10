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黃仁勳認婚外情 陸媒揭黃樂丈夫康偉背景…合照曝光

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黃仁勳婚外情涉國安疑慮影響台廠？吳誠文：不影響AI需求

中央社／ 台北10日電
國科會主委吳誠文。聯合報系資料照
國科會主委吳誠文。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前承認婚外情，對象遭美國情報機構懷疑與中國有關聯，引發美國國安疑慮，外界關注是否可能衝擊台廠供應鏈。國科會主委吳誠文今天表示，以產業發展來看，他不認為單一事件會影響人類社會對人工智慧（AI）的需求。

黃仁勳日前承認婚外情，對象是遭美國情報機構懷疑與中國有關聯的女商界人士黃樂，引發美國國安疑慮，輝達董事會已展開獨立調查，美國國會也要求黃仁勳18日出席一場閉門簡報說明相關情況。

吳誠文今天出席國研院國網中心「從研發到產業：共築台灣AI創新生態系」成果發表會。媒體關注黃仁勳捲入風波，是否可能影響台廠供應鏈。吳誠文受訪表示，全球科技業者都看見AI持續發展的趨勢，他不認為單一事件會影響人類社會對AI的需求。

吳誠文說，近期股市波動起伏只是短期現象，政府對AI產業發展的信心並未改變，明年度政府總預算已編列相關經費，將持續推動台灣主權AI發展，並啟動相關應用模型開發，讓AI產業在台灣形成生態系，帶動整體產業更加蓬勃發展。

吳誠文指出，全球高度仰賴台灣的半導體及AI算力設備，國際間有許多貿易管制規範，台灣會遵守國際秩序。此外，美國廠商是台灣重要客戶，業務範圍也遍及全球市場，只要不違反相關管制規定，目前台灣業者的生意並未受到影響。

對於美國民主黨在期中選舉大勝，外界憂心資料中心建設將面臨更嚴格監管，衝擊AI產業。吳誠文表示，不論是共和黨或民主黨，兩黨跟台灣合作關係都維持一致，目前共和黨也有相關監管，他認為美國期中選舉結果對台灣產業發展影響有限。

國研院國網中心今天攜手中研院，展示主權多模態人工智慧（AI）模型，整合影像辨識及行為分析等技術，可應用於醫療照護等領域。

吳誠文致詞表示，除了持續優化可信任人工智慧對話引擎（TAIDE）的主權AI模型，這次也公布新一代多模態主權AI模型的研發成果，中研院投入AI視覺辨識與多模態技術研發，包括YOLO物件偵測與辨識技術，以及進一步發展的通用行為分析模型（GBA），相關技術可透過影像分析辨識人物行為，如跌倒等，並結合語音辨識模型進行智慧通報。

吳誠文指出，台灣發展主權AI，需要建構自己的應用模型，而模型開發仰賴算力。目前政府投資的算力主要由國網中心負責建置與營運，支援學術研究及產業科技研究等；數發部則支援產業界，業者也正投入各類模型研發。

吳誠文說，隨著AI應用逐漸普及，未來所需算力將持續增加，政府將加快AI算力建置，除了投資研發所需的算力，也啟動邀請民間投資，擴充應用端所需的算力資源。他指出，算力建置不能只靠政府，也需要民間參與，透過商業營運帶動經濟發展，讓業者有機會拓展全球市場。

吳誠文表示，希望學界研發的成果能由產業接手，進一步發展出商業價值。他認為，台灣未必擅長發展如美國、中國的大型基礎模型，但可運用本土資料優化基礎模型，訓練符合在地需求的應用模型。

吳誠文指出，政府未來8年將加碼投入新台幣1000億元，協助中小微企業升級轉型，盼透過科技實力，協助傳統製造業及服務業等加速導入AI，讓各行各業都成為台灣科技產業生態系的一環。他強調，台灣不只要發展半導體、算力設備，未來也要開發各類創新應用系統，爭取國際商機。

黃仁勳 吳誠文 輝達 婚外情

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