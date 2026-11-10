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龔明鑫：明年起每年再挹注25.5億 輔導商圈夜市發展
經濟部長龔明鑫今天表示，經濟部將透過「支持及壯大中小微企業方案」，自明年起每年再投入新台幣25.5億元，用於商圈、夜市與攤商輔導，透過政府加碼預算，支持商圈發展。
經濟部商業發展署今天舉辦「2026全國卓越商圈獎頒獎典禮」，龔明鑫出席致詞，並頒發獎項予得獎商圈。
龔明鑫表示，商圈是台灣經濟發展中非常重要的一環，如同神經最末端，是最接近民眾的場域。他說，智庫預測台灣今年經濟成長率超過12%，但若商圈業者並未回報經濟狀況良好，「我們都不敢講說經濟好」，因為商圈是最接觸民眾的場域。
他表示，政府將透過「支持及壯大中小微企業方案」，自116年起每年再加碼投入25.5億元，持續支持商圈、傳統市場及夜市發展，協助優化消費環境、推動數位應用、深化品牌行銷及拓展國際市場，提升中小微型店家的經營韌性與競爭力。
展望明年，龔明鑫表示，未來希望能擴大舉辦全台卓越商圈獎，提供更多實質獎勵與宣傳。他也提到未來可以與交通部觀光局合作，將獲獎商圈標示於旅遊文宣中，讓民眾在出遊時，能看見這些特色商圈，藉此提高商圈能見度及活動效益。
有關近期中聯油脂事件造成沙拉油缺口，龔明鑫也呼籲各商圈及業者，若有油品需求，可盡速向經濟部反映。經濟部會透過增產與盤點需求，協助解決沙拉油缺口問題。
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