國發基金半世紀來資產成長逾105倍 研議引進第三方鑑價制度

國發會將於11日赴立法院經濟委員會進行專案報告，根據相關書面資料，截至今年9月底，國發基金累計投資1,058家事業，總投資金額約1,068億元，帶動民間資金投入逾1,200億元，累計穩定就業逾6.6萬人。為進一步強化投資風險控管，國發基金也將研議是否引進第三方鑑價制度。

根據國發會報告，截至今年9月底，國發基金透過直接投資、主題式百億基金及創業天使投資方案等方式，累計投資1,058家事業，投入金額約1,068億元，帶動民間資金投入逾1,200億元；此外，累計協助202家被投資企業公開發行，包含上市、上櫃及興櫃，並取得逾1.1萬件智慧財產權。

國發基金資產規模也持續擴大。截至今年9月底，基金淨值達2兆9,329億元，加計歷年賸餘累計繳庫3,415億元，合計達3兆2,744億元，相較1973年設置時國庫原始撥交金額309億元，資產規模成長逾105倍。

在投資審議方面，國發會表示，國發基金各項投資方案均採與民間資金共同投資方式，借重民間投資人的專業評估能力，協助企業發展並降低投資風險。其中，直接投資案須經政策評估、投資評估審議委員會及管理會三階段審議程序通過，才能配合民間資金共同投資；創業天使投資方案則設置投資評估審議會，借重外部專家協助審議。

此外，依現行投資原則，國發基金加計政府其他機關及國營事業持股，占被投資事業股權比例合計應低於50%，以控制政府資金承擔的投資風險。

為強化投資管理，國發會指出，國發基金已推動九大精進措施，包括慎選投資標的、強化審議品質、改善投資協議、修正管理分類、增建預警指標，以及精進退場機制等，並透過定期檢視財務報表、召開營運檢討會議及董事會監督等方式，追蹤被投資事業營運情形。

針對創業天使投資方案，國發基金將進一步研議引進第三方鑑價制度的可行性，對於申請投資金額達一定門檻以上的案件，由第三方協助評估股價合理性，提供審議委員更多元、客觀的評估資訊，以強化投資決策品質。

國發基金也將精進投資管理評估等級制度，並針對天使投資人輔導及協助被投資事業的情形，建立後續管考機制，強化投資後管理及新創企業輔導成效，確保政府資金能有效發揮扶植產業的政策功能。