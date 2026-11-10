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機械公會：10月出口35.93億美元連21紅 全年拚新高

中央社／ 台北10日電

台灣機械工業同業公會今天公布10月機械出口值35.93億美元，連續21個月正成長，機械公會預期，整體機械外銷訂單強勁，預期第4季出口持續正成長，今年出口可望突破2022年歷史高點，再創歷史新高。

觀察台灣機械產業動向，機械公會指出，目前中東戰事持續，能源與原物料價格仍受影響，地緣政治衝突與各國出口管制（如高科技管制與稀土管制）持續擾動全球供應鏈。

公會指出，美國期中選舉結果出現重大變化，民主黨同時掌握參眾兩院，對人工智慧AI未來發展埋下放緩變數，預期短期內AI產業投資「急凍」可能性不高，但資料中心用地、電力取得與審查成本上升，可能使部分美國資本支出節奏趨於謹慎，進而影響AI伺服器與半導體設備的訂單能見度，後續需密切觀察。

機械公會公布10月機械出口值35.93億美元，較9月34.37億美元成長4.5%，比去年同期的26.61億美元成長35%；以新台幣計算約1147.64億元，較去年同期成長41.5%。

公會統計，累計前10月機械出口值約315.72億美元，較去年同期成長21.8%，以新台幣計價突破兆元至1兆30.71億元，較去年同期成長24.4%。

機械公會說明，台灣10月機械出口維持強勁成長，出口值已連續21個月正成長，受惠AI、半導體需求持續暢旺，台灣電子設備出口表現亮眼，10月單月出口7.89億美元，年成長57.5%。

觀察匯率因素，機械公會表示，新台幣匯率貶值幅度不及日圓和韓元貶值幅度，匯率差距持續影響台灣工具機出口競爭力。

觀察台灣機械出口前3大市場，根據統計，今年前10月機械出口國前3大包括美國（占比26.3%）、中國大陸（占21.3%）以及新加坡（占比7.4%）。

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