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電動巴士停車也能供電！工研院攜手產學成功實證微電網整合

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院攜手產學成功實證微電網整合，推動電動車雙向充放電應用。圖左起為充壩技術服務總經理王建文、華德動能科技副總經理鄭旭峰、經濟部能源署組長夏峪泉、中正大學總務長李仁淼、中正大學電機工程學系教授張文恭、經濟部能源署署長吳志偉、中華大學臺灣能源數位轉型產學技術聯盟聯盟主持人許志義、工研院綠能所副所長梁佩芳、工研院機械所車輛電動化推動辦公室主任張念慈、車王電子集團副總經理林勝雄、工研院綠能所組長黃怡碩。工研院／提供
工研院攜手產學成功實證微電網整合，推動電動車雙向充放電應用。圖左起為充壩技術服務總經理王建文、華德動能科技副總經理鄭旭峰、經濟部能源署組長夏峪泉、中正大學總務長李仁淼、中正大學電機工程學系教授張文恭、經濟部能源署署長吳志偉、中華大學臺灣能源數位轉型產學技術聯盟聯盟主持人許志義、工研院綠能所副所長梁佩芳、工研院機械所車輛電動化推動辦公室主任張念慈、車王電子集團副總經理林勝雄、工研院綠能所組長黃怡碩。工研院／提供

電動巴士不只是載客工具，在停放休息時也能將車內電力回饋給微電網，化身為支援電力調節的「移動式儲能資源」。在經濟部能源署支持下，工研院6日於中正大學舉辦「電動車雙向充放電與微電網整合論壇暨示範展演活動」，現場成功讓電動巴士透過「雙向充放電」技術與在地微型電網串聯，讓巴士在停駐休息時，反向將電力輸送給場域使用，為我國未來的尖峰用電調節與電網韌性開啟全新應用。

經濟部能源署署長吳志偉表示，呼應國家「能源轉型2.0」與全面強化電網韌性的戰略方向，政府近年除積極推動再生能源極大化與深度節能外，更全面布局分散式微電網與虛擬電廠（Virtual Power Plant； VPP）的整合應用。隨著電動車與智慧載具普及，車內大容量電池已不僅是行駛動力，更具備成為「彈性分散式電源」的龐大潛力。透過雙向充放電技術與智慧能源管理系統（Energy Management System；EMS），電動巴士可在停駐期間發揮「移動式儲能資源」功能，未來搭配虛擬電廠的聚合調度，實現離峰充電、尖峰放電及緊急備援等多元機制，不但能有效調節用電負載，更能大幅提升我國整體電力系統的運轉彈性與抗災韌性。

工研院綠能與環境研究所副所長梁佩芳表示，在大家都在追求綠能、再生能源越來越多的時代，如何打造一個穩定、聰明又具備抗災韌性的小型區域電網與虛擬電廠非常重要。工研院長期深耕智慧電網與能源管理，這次結合綠能所的系統整合與調度強項，並串聯機械所在車輛電動化與通訊的核心技術，成功把電動巴士、充電樁、太陽能和儲能系統通通「兜」在一起。這就像是幫整個場域裝了一個聰明的大腦，不僅能隨時掌握車子還有多少電、要充多少放多少，更證明了移動的車子也能和微電網完美配合，達到用電平衡。

此次示範亮點也展現了緊密的在地產業實力，藉由「臺灣電動載具電能補充產業技術推動聯盟」及其會員車王電子（1533）、充壩技術的共同協辦，透過產業界在雙向電動巴士製造與智慧充電管理上的紮實經驗，結合工研院的整合平台，讓車輛和充電樁之間的溝通與指令能夠精準秒到位。這不僅證明了臺灣本土打造的電動商用車與智慧充電設備已經準備就緒，也為未來全臺的電動公車與商用車隊一起加入支援電網的行列，打下了穩固的產業實務基礎。

經濟部能源署長吳志偉啟動電動巴士雙向充放電技術，展現電動車在停放休息時反向<a href='/search/tagging/2/供電' rel='供電' data-rel='/2/115176' class='tag'><strong>供電</strong></a>、調節電網的應用潛力。工研院／提供
經濟部能源署長吳志偉啟動電動巴士雙向充放電技術，展現電動車在停放休息時反向供電、調節電網的應用潛力。工研院／提供

工研院 供電 中正大學

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