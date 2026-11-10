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TISA青年租稅優惠3.6萬元有譜？ 卓榮泰請金管會、財政部研議

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（中）、央行總裁楊金龍（右）、金管會主委彭金隆（左）前往立法院施政總質詢備質詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（中）、央行總裁楊金龍（右）、金管會主委彭金隆（左）前往立法院施政總質詢備質詢。記者季相儒／攝影

TISA租稅優惠，立委關切，財政部規劃提供每人每年2.4萬元的免稅額度，是否能提供青年族群較多租稅優惠，比如免稅額度再增加50%，拉高至3.6萬元。行政院長卓榮泰表示，先等實行一段時間，看市場反應及整體投入效益，再衡量發展趨勢，他請金管會、財政部研議精進。

卓榮泰10日赴立法院進行總質詢備詢。

立委林德福質詢關切，TISA租稅優惠，財政部規劃提供每人每年2.4萬元的免稅額度，他希望可以提供青年族群較多的租稅優惠。比如免稅額度再增加50%。

卓榮泰答詢回應，有關TISA制度，一方面希望增加退休之後更大的收益，也希望建立國人在理財方面及早學習，所以實施一段時間之後，加入2.4萬元免稅的租稅優惠。

卓榮泰表示，現在還是運作初期，未來隨著整個發展結果，只要有更好的發展趨勢，累積更多國人對TISA的信賴跟投入，將來整個制度是可以檢討、增進的。林德福希望增加年輕人減稅的部分，未來TISA也許可以提供一個好的機制，他請金管會、財政部繼續來研究，未來如何更精進。

對於林德福詢問是否贊成TISA租稅免稅額度提高到3.6萬元，卓榮泰說，經過一段時間的試辦，原本沒有租稅優惠，現在要加入2.4萬元免稅的部分。

卓榮泰表示，2.4萬元免稅的租稅優惠，等實行一段時間，看看整個市場的反應以及整體投入效益等，再來衡量整個趨勢發展，租稅免稅額度3.6萬元是否適合實施。政府都會做滾動式檢討，觀察實效的績效如何。

TISA 財政部 卓榮泰

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