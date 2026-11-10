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陳建仁、張忠謀齊聚祝壽！李遠哲90歲壽辰吐露兩大心願

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
由左至右分別為中研院前院長廖俊智、中研院前院長李遠哲與中研院院長陳建仁。圖片來源：中央研究院／提供
由左至右分別為中研院前院長廖俊智、中研院前院長李遠哲與中研院院長陳建仁。圖片來源：中央研究院／提供

諾貝爾化學獎得主、中研院前院長李遠哲迎來90歲壽辰，中研院原子與分子科學研究所7日舉辦慶祝會及晚宴，邀請國內外學界友人、門生與親友逾百人齊聚祝壽。李遠哲分享自己兩個願望是「成為一位優秀的科學家，並與志同道合的人共同打造美好的世界」，強調未來仍有許多努力空間，將持續朝這個方向努力。

中研院指出，慶祝會由原子與分子科學研究所所長魏金明開場，中研院長陳建仁、中研院前院長廖俊智、院士王汎森及前教育部長黃榮村等人輪番致詞。台積電創辦人張忠謀伉儷、前海基會董事長吳豐山、和信醫院董事長黃達夫等人也出席晚宴。

陳建仁致詞時表示，李遠哲不僅是享譽國際的科學巨擘，更是溫暖而堅定的領航者。他回顧李遠哲在新冠疫情期間挺身呼籲防疫，以及長期關注全球暖化、氣候變遷與人類永續發展等議題，認為李遠哲以宏觀視野及對台灣的關懷，引領中研院走入社會、接軌國際，也為台灣科研發展與學術自由奠定重要基礎。

李遠哲則親自向與會者致謝。他表示，自己年輕時便立下兩個願望，一是成為優秀科學家，二是與志同道合的夥伴共同打造更美好的世界，未來仍有許多努力的空間，自己將繼續朝這個方向努力。

此次慶祝會吸引多位昔日學生與友人專程自美國、德國、日本及韓國來台，包括美國西北大學教授、美國國家科學院院士George Schatz，以及加州大學柏克萊分校教授、美國國家科學院院士Daniel Neumark等人，另有多位學生透過影片獻上祝福。

與會人士分享多年來與李遠哲共事、研究及相處的回憶，並回顧他在學術研究與人才培育上的貢獻。慶祝會最後推出繪有交叉分子束手稿的生日蛋糕，呼應李遠哲獲得諾貝爾化學獎的重要研究成果。

晚宴上，李遠哲女兒Charlotte Lee也分享父親在家庭中的角色，表示全家人都以父親為榮，並感謝父親長期支持她追尋目標、勇敢探索夢想。現場另邀請小提琴家曾宇謙與鋼琴家王佩瑤聯袂演出，以西方古典樂曲及台灣經典旋律獻上祝福。

李遠哲長期投入化學反應動力學研究，1986年以交叉分子束方法獲得諾貝爾化學獎，也是推動中研院原子與分子科學研究所成立的重要人物。1982年，他聯合多位中研院院士提案籌設研究所，促成原分所設立於台灣大學校園。

中研院指出，1994年至2006年，李遠哲擔任中研院第七任院長期間，積極推動基礎研究、延攬優秀人才及促進國際學術合作，提升台灣學術研究能量。

中研院前院長李遠哲與前來祝福的學界友人合影。圖片來源：中央研究院／提供
中研院前院長李遠哲與前來祝福的學界友人合影。圖片來源：中央研究院／提供

中研院前院長李遠哲切慶生蛋糕。圖片來源：中央研究院／提供
中研院前院長李遠哲切慶生蛋糕。圖片來源：中央研究院／提供

李遠哲 陳建仁 張忠謀

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