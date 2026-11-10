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台美避免雙重課稅法案推進中 卓榮泰盼「跛鴨會期」通過

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（中）、財政部長莊翠雲（右）前往立法院施政總質詢備質詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（中）、財政部長莊翠雲（右）前往立法院施政總質詢備質詢。記者季相儒／攝影

台美避免雙重課稅法案至今未果，行政院長卓榮泰說明，該法案在美國眾議院已經完成了程序，現在是卡在參議院，台美持續溝通中。美方希望到2027年1月新的立法院會期開始之前，能找到適當的立法載具，也就是希望在剩下的「跛鴨會期」能通過。

卓榮泰10日赴立法院進行總質詢備詢。

立委林德福質詢問及，台美避免雙重課稅法案，今年年底是否會有具體進展？

卓榮泰答詢回應，美國眾議院已經通過這項案子，現在正在參議院進行法律程序當中。當然我方極力在爭取，也接收到從各地、美國回來的台商反映，他們很希望台美避免雙重課稅能及早談妥。財政部也一直在緊盯進度。

財政部長莊翠雲表示，有關台美ADTA法案，外交部跟駐美代表處一直持續跟美方國會做相關聯繫，積極密切溝通中。其實ADTA法案，美國跨黨派都是支持的，我方也希望在參議院能夠通過。

卓榮泰重申，該法案在美國眾議院已經完成了程序，現在是卡在參議院。美方現在國內事務、國會事務蠻多的，我方外交部持續做有效溝通當中。

卓榮泰解釋，ADTA一直是我方跟美方國會溝通的最重要議題。我方得到的答案是，其實兩黨議員都有意願要支持。現在最大的問題是，要找一個適當的立法載具。我方跟所有美方議員溝通，美方現在希望，到2027年1月新的會期開始之前，能夠找到適當的立法載具。

卓榮泰說，現在估計大概是這樣，這是一條路，也就是希望在剩下的「跛鴨會期」能通過，我方希望往這個方向推進。先前政府已經請我方財政部跟美國財政部做良好溝通，把所有的相關議題都準備好。

他提到，跛鴨會期剩下一個月多一點的時間，美方的聯邦預算馬上也要到期，很多工作正在進行之中。假設該法案可能必須要到新會期才能完成，我方也做好了相關立法的部署。否則應該在跛鴨會期就會通過，可以找到適當的立法載具來解決。

卓榮泰表示，現在比較適當立法載具，可能是附加到相關的美國財政部預算裡面去做，不然就是新的會期才會展開。美國對於ADTA，尤其是台灣投資對於美國的重要性，他們都非常了解。美方不管是行政部門或立法部門，他們都有意願全力推動。

卓榮泰 台美 法案

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