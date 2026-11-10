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環團要求改善三接藻礁淤泥污染 經部承諾1週內回應

中央社／ 台北9日電

中油第三座液化天然氣接收站（三接）引發環保團體關注，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政今天表示，經濟部與中油應正視三接造成大潭藻礁淤泥污染問題，並儘速召開協調會。經濟部國營事業管理司表示，會在1週內向環團給予適當回應。

環保團體搶救大潭藻礁行動聯盟今天在經濟部前舉辦記者會並提出訴求，要求經濟部與中油正視問題且公開道歉，並就淤泥污染與南防波堤是否停工議題舉辦協調會，研議出淤積成因及改善對策。

潘忠政表示，經濟部應在記者會後立即召開協調會，並要求中油、環境管理署、海洋保育署、環團及未參與原委託案的專家，重新審議淤泥成因。

潘忠政指出，環境部應交出10月29日G2區現勘記錄，以及各測站的珊瑚藻覆蓋率、珊瑚個體追蹤和淤積監測原始資料，交由獨立專家檢視。此外，經濟部應在釐清淤積成因前，停止繼續興建南防波堤，並追蹤G2區的柴山多杯孔珊瑚生長情形，提出緊急保護和棲地復原措施。

潘忠政在會中向經濟部遞交陳情書，要求經濟部於1週內給予回覆、2週內召開協調會，並表示若政府對三接所有的承諾都跳票，接下來就要到總統府找總統賴清德。

代表接受陳情書的國營司專門委員邱萬金表示，會將陳情書帶回經濟部研議辦理，也會要求中油依照環評規定做好三接的生態保育工作，並承諾在1週內說明協調會相關事宜。

針對南防波堤與G2區外海的18個暫置沉箱，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說明，三接外推方案規劃在海域開發47.08公頃的人工設施，相當於1121座標準籃球場的大小，已嚴重造成藻礁生態系受損。

蔡雅瀅指出，南防波堤尚未完工，三接也順利運轉1年多，應暫時停止開發，重新檢討規劃，「不可以把藻礁海域當作垃圾場」。

有關南防波堤功能性的疑慮，中油日前已透過新聞稿強調，南防波堤主要在於抵禦季節性強烈西南浪與颱風衝擊，建造完整南防波堤可提供液化天然氣卸收船泊靠、現場作業人員及港埠設施更完善的防護，並維持觀塘港域穩定，有興建必要性。中油將持續在海象及天候條件許可下，以安全為優先下儘速完成相關工程。

中油表示，三接自規劃建站迄今皆嚴格遵守環評承諾，並持續投入生態調查、監測與棲地維護等各項保育工作。三接未開發區域G1、G2、G3區更於今年獲海洋委員會首波海洋有效保育區認定，展現中油持續推動生態保育的具體成果。

在監督制度及資源投入方面，中油指出，三接開工前已成立「觀塘工業區（港）生態保育執行委員會」，定期邀請專家學者、官方代表及在地居民共同檢視保育措施，並將會議紀錄及監測報告公開於官網，並依據環評承諾，中油於114年9月設立生態保育公益信託基金，115年合計補助生態保育計畫達23項，計畫內容涵蓋柴山多杯孔珊瑚復育、氣候變遷與海洋觀測科技環境教育、海洋生態多樣化調查等。

三接 藻礁 環團

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